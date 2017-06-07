Adana'da kaçak sigara operasyonu

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Asayiş ve Trafik ekipleri Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun İncirlik park alanında uygulama yaptı.

Durdurulan araç ve sürücülerinin belgelerini kontrol eden ekipler, şüpheli görülen kişilere Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması ve üst araması yaptı.

Ekipler, şüphe üzerine durdurulan şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan iki otobüsün bagaj kısmında, kolilere saklanmış 4 bin paket gümrük kaçağı sigara bulundu.

Gözaltına alınan iki şüpheli ifade işlemleri için emniyete götürüldü.