i patladı: 2 yaralı

İHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 7.6.2017 17:42
Akaryakıt tankeri patladı: 2 yaralı

’de oto sanayi sitesinde bulunan inin patlaması sonucu 2 kişi yaralandı, 3 iş yeri ile 2 araç yandı.

Olay, merkez ilçesi Kabala Mahallesi'ndeki oto sanayi sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tamir için iş yerinin önünde bulunan 47 DB 031 plakalı i belirlenemeyen bir nedenle patladı. Patlamada, Murtaza Sağcan ve Abdurrahman Dayan adlı vatandaşlar yaralanırken, 3 iş yeri ile 2 araç yandı. Ambulanslarla Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. İş yeri ve araçlarda çıkan yangın ise bölgeye gönderilen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu söndürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Akaryakıt tankeri patladı: 2 yaralı
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