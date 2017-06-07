Beyoğlu'da şüpheli ölüm

Beyoğlu'nda yol kenarındaki yeşil alanda erkek cesedi bulundu.
Sütlüce Mahallesi Halıcıoğlu Okmeydanı Caddesi'ndeki yeşil alanda vatandaşlar bir kişinin yerde hareketsiz yattığını gördü.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, üstünden kimlik çıkmayan 35-40 yaşlarındaki erkeğin öldüğünü belirledi.
Ceset, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.
Söz konusu kişinin kimliğinin ve ölüm nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.