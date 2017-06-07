Mafyanın duruşmasında ortalık karıştı

Saral ve adamları Şahin'e yönelik saldırılardan; Şahin ve adamları da bu saldırıları gerçekleştirenleri öldürmekten sorumlu tutuluyor. Jandarma hem duruşma salonunda hem de duruşma salonu dışında olağanüstü güvenlik önlemleri aldı. Sanıkların birbiriyle muhtemel temasını engellemek için her bir kişiye iki jandarma düşecek şekilde tedbir alındı.

İŞTE SEDAT ŞAHİN'İN İLK SÖZLERİ

Sedat Şahin:"Bana mafya kisvesi giydiremezsiniz. O kisve bana bol gelir. Mafya kadın ticareti yapar, uyuşturucu satar, ben satmıyorum, tahsilat yapmıyorum. Paralı askerim, yok, buradakilerin çoğu benim çocuklarım, yeğenlerim kan bağım var. Çoğu elimde büyüdü. Ben mafya lideri değilim, mafyanın yaptığı belli, benim de ne yaptığım belli" dedi.

ORTALIK KARIŞTI

Şahin; "Ben aynı zamanda mağdur müştekiyim. Silahlı saldırıyla maruz kaldım. Saldırıyı düzenleyenler belli, düzenletenler de belli. "Dün suçsuz olduğunu söyleyen Burhanettin Saral az önce nezarette önümden geçerken yüzüme bakamadı" dedi

Burhanettin Saral bu sözlerin ardından ayağa kalktı. "Niye bakamayacam lan yüzüne" diye bağırdı, ortalık karıştı.

AYNI İDDİANAMENİN SANIKLARI

İki grup arasında yıllardır devam eden bir çatışma var. En son olarak da Sedat Şahin 20 Mayıs 2016'da Beykoz'daki villasının bahçesinde saldırıya uğradı, kayınvalidesi yaralandı. Bir süre sonra da bu saldırıyı gerçekleştirdikleri iddia edilen üç kişi öldürüldü. Bu olaylarla ilgili hazırlanan iddianamede Sarallar ve Şahin grubu sanık olarak yer aldı.

İLK KEZ AYNI ÇATI ALTINDA

Burhanettin Saral ile Sedat Şahin işte bu son olaylarla ilgili açılan davada yargılanıyor. Saral ve adamları Şahin'e yönelik saldırılardan; Şahin ve adamları da bu saldırıları gerçekleştirenleri öldürmekten sorumlu tutuluyor. Dün yapılan duruşmaya Sedat Şahin getirilmemişti. Şahin'in avukatları bu duruma itiraz etmiş; Şahin'in mutlaka duruşmada bulunması gerektiğini, aksi halde duruşmayı terkedeceklerini beyan etmişlerdi. Devam eden müzakereler neticesinde Şahin'in dünkü duruşmaya 'Segbis' vasıtasıyla görüntülü olarak katılması; bugünkü duruşmada ise hazır bulundurulması karara bağlanmıştı. Segbis ile duruşmaya katılan Şahin 'Duruşmaya gelmek istiyorum' demişti.

ÇATIŞMA ENDİŞESİ

Duruşmaya her iki taraf da yoğun güvenlik önlemleri altında getirildi. Hem adliye binasının dışında, hem duruşma salonunun yer aldığı koridorda hem de salon içinde jandarma sıkı tedbirler aldı. Duruşma salonu önünde tam teçhizatlı komando timleri nöbet bekledi. İki grup mensupları arasında çıkabilecek muhtemel bir kavga veya çatışmaya karşı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün sivil ekipleri de duruşma salonu çevresinde yer aldı. Duruşma salonuna önce bir grup sonra diğer grup alındı. Saral ve Şahin'in aynı koridordaki nezarethanelere konulmadı. Duruşma başlayıncaya kadar farklı bloklardaki nezarethanelerde tutuldu. Şahin, oğlu ve adamları salonun sol tarafında yer aldı. Şahin oğlu Serkan Şahin ile yan yana oturdu. Burhanettin Saral grubu ise salonun sağ tarafına yerleştirildi. İki grubun arasına jandarmalardan set çekildi. Her bir sanığa iki jandarma düşecek şekilde sıkı tedbir altında duruşma devam ediyor.

ÇATIŞMALAR 2004'TE BAŞLADI

İki grup arasındaki çatışmalar 4 Ekim 2004'te Sedat Şahin'in halasının oğlu Zekeriya Kocaman'ın Sarallara yakın bir grupla girdiği çatışmada yaralanmasıyla başladı. Bu çatışmanın ardından Hüseyin Saral 31 Ocak 2005'te İtalya'da öldürüldü. Kısa sürede yoğunlaşan çatışmalarda iki taraftan da çok sayıda isim hayatını kaybetti. Sedat Şahin'in avukatı Atalay Cebesoy da bürosunda silahlı saldırı sonucu öldürüldü. İki grup arasındaki çatışmalar aralıklarla devam etti. Polisin yaptığı operasyonlarla kısa süreli sessizlik olsa da Sedat Şahin'in kardeşi Vedat Şahin'in 24 Aralık 2014'te Nişantaşı'nda yanındaki Ferdi Topal ile birlikte öldürülmesiyle birlikte çatışmalar yine alevlendi.

Milliyet