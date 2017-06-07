Uyuşturucu hap satan çift, tutuklandı

KIRIKKALE Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu sattıkları iddia edilen Gülçin- Kadir Güçlü çiftinin evine düzenledikleri baskında, 704 ecstasy hap ele geçirdi. Çift gözaltına alındı.
Bir ihbarı değerlendiren ekipler, kentin Yenimahalle Semti'nde oturan Gülçin- Kadir Güçlü çiftinin evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, mutfak balkonunun bahçeye açılan kısmında bahçeye gizlenmiş poşet içerisinde satışa hazır 704 ecstasy hap ele geçirildi. Gözaltına alınan Güçlü çifti, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanıp, Keskin Cezaevi'ne gönderildi.