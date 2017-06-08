Nesli tehlike altındaki kedigözlü yılan görüntülendi

Isparta'da 6'ncı Bölge Müdürlüğü Isparta Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nde 1999 yılından itibaren şoför olarak çalışan Hacı İbrahim Güzel, görevi gereği sürekli doğal yaşam içinde olduğundan, bir taraftan da hobi olarak doğa fotoğrafçılığı yapıyor. Yaklaşık 8 yıl önce kendisine bir fotoğraf makinesi satın alarak doğal yaşamda amatör fotoğrafçılığa başlayan Hacı İbrahim Güzel, son olarak nesli tehlike altındaki türlerden kedigözlü yılanı görüntüledi.

NESLİ YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDA



Yaban hayatına ilişkin daha önce yine çok nadir rastlanan saz kedisi görüntüleyen Güzel, Aksu İlçesi'nde, çok nadir görülebilen kedigözlü yılanın hem fotoğrafı hem de video görüntüsünü çekti. Yılanların özellikle insanlar eliyle öldürüldüklerini anlatan Güzel, kedigözlü yılan türünün de insanlar ve aşırı kentleşme nedeniyle yaşam alanlarının daralmasına bağlı olarak nesli yok olma tehlikesi altındaki bir tür olduğunu söyledi.



İnsanların zehirli olduğu düşüncesiyle bu yılan türünü öldürdüğünü belirten Güzel, kedigözlü yılanların zehirli olmadıklarını söyledi. Görüntülediği yılanın yaklaşık 60 santimetre boyunda olduğunu kaydeden Güzel, öldürülmemesi ve korunması yönünde çağrı yaptı.