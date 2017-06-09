Astrobiyolog Kaçar için bir gurur daha

Türkiye, Betül Kaçar
Arslan'ın adını, ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Astrobiyoloji Enstitüsü'nce bursla ödüllendirilen ilk Türk kadın araştırmacısı olarak duymuştu. NASA ödülü, 500 milyon yıllık olduğu tahmin edilen atasal bir geni, günümüz bakterisinin kromozomuna klonlayarak sentetik astrobiyoloji alanının öncüsü olan Kaçar'a bu çalışması nedeniyle vermişti. Kaçar, önceki gün kişisel Twitter ve facebook hesabından, yepyeni bir heyecanını paylaştı. "Bu gece bana heyacandan uyku yok" diyen Kaçar, "Arizona Üniversitesi Astronomi ve Moleküler-Hücre Biyolojisi Bölümü'nden profesörlük teklifini kabul ederek imzayı attım. Amerika için bir ilk. Hem yıldızlara hem de biyolojiye gönül verenler, bir yeriniz var artık bu dünyada" mesajını paylaştı.
GİRESUN'DAN ABD'YE...
Aslen Giresun Bulancaklı olan Kaçar, takipçilerinden gelen yüzlerce mesaja, "Güzel dilekleriniz ve mesajlarınız için çok teşekkür ederim. Heyecandan bana uyku yok bu gece. Umut ise hep var, dolup taştım..." ve "Hem kendim hem de bu alan için bir ilke imza attık. Öğrencilerime ve buralara gelmeme yardımcı olan, beni eğitenlere, emek verenlere teşekkür ediyorum..." yanıtlarını verdi.
JAPONYA'YA PROJE ÜRETTİ
Betül Kaçar Arslan, son olarak Harvard Üniversitesi Organizmik ve Evrimsel Biyoloji Bölümü'nde öğretim görevlisiydi. Aynı anda Tokyo Teknoloji Enstitüsü'nde yardımcı doçent kadrosunda yer alan Kaçar, Japon hükümeti tarafından kurulmakta olan ve hayatin başlangıç ilkelerini araştıran Yer-Yaşam Bilimleri Merkezi'nin bilimsel yönelim projelerini yönetiyordu.