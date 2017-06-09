Biriken gaz bomba gibi patladı

Erzurum'un Oltu ilçesindeki bir şantiyede çalışan aşçı sahur için arkadaşlarına yemek ısıtmak isterken odada biriken gaz adeta bomba gibi patladı.

Vücudu tamamen yanan aşçı, yanık merkezinde tedavi altına alındı.Olay geçtiğimiz 28 Mayıs günü Erzurum'un Oltu ilçesi İpekçayır Mahallesinde bulunan maden ocağı şantiyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şantiyede aşçılık yapan Mustafa Polat (68) olay günü arkadaşlarına sahurda yemek ısıtmak için tüpü yakmak istedi. Polat, tüp yanmayınca kuzine sobayı yakmak için çırayı ateşledi. O sırada mutfağa dolan gaz patladı. Olay sırasında vücudunda yanıklar oluşan Polat, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezinde tedavi altına alındı.