Evinin önünde pusu kurup öldürdü!

Olay, geçen yıl 2 Aralık'ta Gemlik ilçesinde meydana geldi. Tülay ve Özden Uludağ çiftinin kızları Tuğçe, Pamukkale Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü'nü bitirdikten sonra geldiği ailesinin yanında iş bulamayınca, Gemlik Halk Eğitim Müdürlüğü'nün açtığı bilgisayar kursuna devam etti. Tuğçe Uludağ, bu sırada yanına yaklaşan Aykut E.'nin arkadaşlık teklifini ise kabul etmedi.

İddiaya göre, zanlı, cep telefon numarasını öğrendiği Tuğçe Uludağ'ı rahatsız etmeye başladı. Şikayet üzerine savcılık, Aykut E. hakkında genç kıza yaklaşmama kararı verildi. Bu karara rağmen Tuğçe Uludağ'ın oturduğu binanın önüne kadar gelen Aykut E. yanında getirdiği av tüfeği ile genç kıza ateş ederek öldürdü. Kendisi de aynı tüfekle intihara kalkışan zanlı E. yaralı halde otomobiline binerek hastaneye gitti.



'GECE ONU EVE GELİRKEN GÖRDÜM'

Tedavisinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Aykut E. hakkında Bursa 5nci Ağır Ceza Mahkemesinde 'Tasarlayarak adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Yaptığı savunmada, Tuğçe Uludağ ile 1.5 yıldır arkadaş olduklarını, ailelerinin görüştüğünü öne süren zanlı E, "Tuğçe benimle artık görüşmek istemediğini söyledi. Yolda karşılaştığımızda bana, 'bu iş olmayacak' dedi. Olay günü Gemlik'te ayaküstü görüştük. Fikrini değiştirmedi. Ben de iki kutu bira alıp içtikten sonra Umurbey Mahallesi'ndeki arkadaşımı görmeye gittim. Otomobilimi Tuğçe'nin evinin yakınına park ettim. Gece, onu eve gelirken gördüm. Tekrar konuşmak istedim. Yine 'hayır' deyince, Gemlik Avcılar Kulübü'ne üye olduğum için aracımın arkasında bulunan tüfeği alıp eve doğru yürüyen Tuğçe'ye ateş ettim. Karşılaşmamız tesadüfen oldu. Sonra zeytinlikte kendi göğsüme tüfeği dayayıp ateş ettim" dedi.



'AH TUĞÇEM GİTTİ'

Katıldığı daha önceki duruşmasında sanığın yalan söylediğini belirten Tülay Uludağ, "Evde oğlumla kahve içmek için hazırlık yaparken patlama sesi duydum. Önce doğalgaz patlaması zannettim. Daha önceden Aykutun kızımı tehdit ettiğini, mesajlar attığını bildiğimden Ah Tuğçem gitti dedim. Balkona çıktığımda sanıkla göz göze geldik. Evin önünden uzaklaştı. Aşağıya indiğimde kızım yerde kanlar içinde yatıyordu. Bu caniye en ağır cezayı verin" diye konuştu.

Karar aşamasına gelen yargılamada, tanıklar dinlendikten sonra Cumhuriyet Savcısı verdiği mütalaada Aykut E'nin ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasını istedi. Duruşma karar verilmek üzere ertelendi. Duruşmanın ardından adliye önünde 'Bursa Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu' üyeleriyle birlikte açıklama yapan genç kızın annesi Tülay Uludağ, İnşallah adalet yerini bulacak. Ağırlaştırılmış müebbet talep ediyorum diye konuştu.