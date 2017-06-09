Hırsızlar kaputu açıp radyatörü çaldı

Vizontele
filminde Şafak Sezer
'in "baba akü yok" sahnesi Van'da gerçek oldu. Van'ın İpekyolu ilçesinde pazar esnaflığı yaparak geçimini sağlayan Yasin İddiğ'in hırsızlarla başı dertte. Bugüne kadar 5 defa aracına giren hırsızlar, bu sefer aracın ön kaputunu açarak radyatörünü çaldı. Pazar arabası olarak kullandığı eski model minibüsünün kapılarına asma kilit ve çelik kapı kilidi taktıran İddiğ, aracın camlarını da demir saclarla kapattırarak adeta zırhlı araç haline getirdi. Hırsızlarla baş edemediğini belirten İddiğ, yaşanan bu olayı Vizontele filmindeki "Baba akü yok" sahnesine benzetti. İddiğ, "Sabah pazara geldiğimde aracımın hararet yaptığını gördüm. Baktım radyatör yok. Vizontele filmindeki 'Baba akü yok' sahnesi gibi, sabah bir kalktık 'radyatör yok' İnşallah bu sıkıntılar bir daha yaşanmaz" dedi.
GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI
15 yıldır pazar esnaflığı yaparak geçimini sağladığını ifade eden İddiğ, başına gelenleri şu şekilde anlattı: "Daha önce aracıma hırsızlar girdi görüntüleri Emniyet birimlerine teslim ettim. Bir sonuç alamayınca kendimce aracıma asma kilitleri ve çelik kapı kilitleri taktırdım. Camları içeriden saclarla kapattık. Hırsızların aracın içine girme şansını sıfıra indirdik. Geçtiğimiz günlerde iftar saatinde hırsızlar yine aracıma dadanmışlar bu sefer de arabanın ön kaputunu açarak radyatörümü çalmışlar. Ben de fark etmedim sabah pazara geldiğimde aracın hararet yaptığını gördüm. Kaputu açtığımda radyatörü götürdüklerini fark ettim. Emniyet birimlerine haber verdik. Güvenlik karması görüntülerini kendileriyle paylaştık. Sonuç bekliyoruz."
Talihsiz adam, eski model minibüsüne dadanan hırsızların görüntülerini paylaştı.