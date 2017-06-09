Sancaktepe'deki feci

İHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 9.6.2017 16:20 Güncelleme Tarihi: 9.6.2017 16:44
Sancaktepe'deki feci kaza

Sancaktepe'de kullandığı minibüsün eve girmesiyle iki çocuğun hayatını kaybetmesine neden olan ve 18 yaşından küçük R. A ile babası İlhan A. adliyeye sevk edildi

Öte yandan da hayatını kaybeden minik Elif'in babası Mehmet Dursun kazanın gerçekleştiği evde sinir krizi geçirdi. Minik Elif'in hayatını kaybettiği evde babasının cep telefonuyla kendi görüntülerini çektiği ortaya çıktı.

FECİ ŞEKİLDE HAYATINI KAYBETTİ

Sancaktepe'de dün 18 yaşından küçük R.A'nın kullandığı minibüs eve girmiş kazada 9 yaşındaki Efe Yağız Tepe ile 4 yaşındaki Elif Dursun feci şekilde hayatını kaybetmişti. Kaza sonrası kaçan R.A ile babası İlhan A. bir süre sonra polis tarafından Üsküdar'da Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.Burada sorguları tamamlanan R.A ve babası İlhan A. adliyeye sevk edildi. Öte yandan feci kazada hayatını kaybeden küçük Elif'in babası olayın yaşandığı yerde gözyaşı döktü. Sinir krizi geçiren baba Mehmet Dursun vatandaşlar tarafından sakinleştirmeye çalışıldı.

Feci kazada hayatını kaybeden minik Elif'in videosu ortaya çıktı. Hayatını kaybettiği evde babasının cep telefonuyla kendi videosunu çeken minik kızın sevimli halleri görenleri duygulandırdı.

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Sancaktepe'deki feci kaza
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