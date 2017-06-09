Vasiyeti üzerine cenazesi iki çamaşır makinesinin üzerine konuldu

İzmir'in Konak ilçesinde, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden 71 yaşındaki yaşlı adamın cenazesi, vasiyeti üzerine iki çamaşır makinesi üzerine konularak kaldırıldı.

İzmir'in renkli simalarından olan ve yaklaşık 30 yıldır spotçuluk yaparak geçimini sağlayan 71 yaşındaki Salih Emin Yıldırımkal, geçtiğimiz günlerde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Yıldırımkal'ın ölümü, çevredeki esnafları, ailesini, yakınlarını üzüntüye boğdu. Çankaya semtindeki iş yerine yıllarını veren ve herkes tarafından tanınan Yıldırımkal'ın vasiyeti de ortaya çıktı.