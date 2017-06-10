Hamile de doğum yaptı

Giriş Tarihi: 10.6.2017 16:17 Güncelleme Tarihi: 10.6.2017 16:19
Hamile yolcu trende doğum yaptı

Doğumun ardından anne ve bebek ambulansla 'daki bir hastaneye götürüldü Niğde'’de 30 yaşındaki hamile Zekiye Kurt, olarak bulunduğu de bir kız bebek dünyaya getirdi.

Kayseri'den 'ya giden Anadolu Mavi i'nde seyahat eden Zekiye Kurt'un yolda doğum sancısı başladı. Aynı trende luk yapan bir hemşire, görev yaptığı hastanedeki doktoru arayarak cep telefonuyla aldığı talimatlarla hamile kadına müdahale etti. Tren, Niğde'nin Çiftehan Mevkii'ne yaklaştığı sırada Zekiye Kurt, bir kız bebek dünyaya getirdi.

Çiftehan Tren İstasyonu'na yönlendirilen sağlık görevlileri, önce bebeğin göbek kordonunu kesti, ardından da vagonun ara boşluğunda yatan anneye tıbbi müdahaleyi yaptı. Anne ve bebek ambulansla Adana'daki bir hastaneye götürüldü.

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Hamile yolcu trende doğum yaptı
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