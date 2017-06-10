Metro inşaatından tarih çıktı

Beşiktaş Meydanı'nda bir süredir devam eden kazılarda 19'uncu ve 20'nci yüzyıllara tarihlenen kalıntılar bulundu. 1910 yılında yapılan Beşiktaş Tramvay Deposu'na ait kalıntıların bulunduğu alanda devam eden çalışmalarda Roma ve Helenistik döneme ait çanak çömlek parçaları ile bir taş balta ortaya çıkartıldı. İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü denetiminde süren kazıların ilk etabında modern kaldırım taşı döşeli alan ve onun altında yer alan beton tabaka belgelenerek kaldırıldı. Bu tabakanın altında büyük bir bölümü 1910'da yapılmış ve 1955 yılında yol genişletme sırasında yıkılmış olan Beşiktaş Tramvay Deposu'na ait kalıntılar ile moloz taş ve kireç harcı ile örülmüş atık su kanalları ve beton büzler ortaya çıkartıldı. Açığa çıkartılan bu kalıntılar belgeleme işlemleri yapıldıktan sonra alandan kaldırıldı. Aynı bölgede kaldırılma çalışmaları tamamlanan tabakada devam edilen kazılarda işlevi henüz anlaşılamayan yuvarlak form veren düzensiz taş dizileri açığa çıkartıldı. Aynı alanda Roma ve Helenistik döneme ait çanak çömlek parçaları ile bir taş balta da bulundu. Beşiktaş Meydanı'nda İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen kazı çalışmaları devam ediyor.1950'ler... Beşiktaş Tramvay Deposu.