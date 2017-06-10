Otomobilini kediler için yuvaya dönüştürdü

İzmir'de, hayatını taksicilik yaparak kazanan 54 yaşındaki Tahir Çeven, mahallesinde her gün yemek verip ilgilendiği sokak kedilerinden, yavru ve hasta olanlar için 1977 model otomobil satın alıp yuva haline getirdi

İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaşayan 54 yaşındaki Tahir Çeven, 15 yıl önce izlediği ve çok etkilendiği bir belgesel sonrası sokak kedileri için mahalledeki parka yuva yapmaya başladı.



Yaz kış demeden sevimli hayvanların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan Çeven, her sabah mesaiye başlamadan önce eşiyle 50'ye yakın sokak kedisine yemek hazırlıyor.

Kedilerin yemeklerini verdikten sonra taksi durağının yolunu tutan Çeven, işe gitmediği zamanlarda da kedilerin bakımını yapıyor.