Sevgilisini öldürüp maç izlemeye gitmiş

25 Kasım 2016 tarihinde yat acentesi işletmeciliği ve kaptanlık yapan 48 yaşındaki Hafize Müjde Özer, erkek arkadaşı 56 yaşındaki B.K. tarafından tabanca ile kafasına ateş edilerek öldürmüştü. Kadının cesedi evinden 40 kilometre uzakta ormanlık alanda çuval içerisinde bulunmuştu. Olayın ardından B.K. gözaltına alınmış ve sucunu itiraf etmişti.

KAN DONDURAN İTİRAF

Bugün Bodrum adliyesine getirilen cinayet zanlısı B.K hakim karşısına çıktı. Suçunu itiraf eden zanlı yaşananları hakim karşısında anlattı. Gözyaşları içerisinde olanları anlatan B.K sevgilisini yanlışlıkla vurduğunu söyleyerek, "Olayda kullandığım tabancayı uzun süre önce bir arkadaşımdan satın almıştım. Tabancayı sadece evde tutuyordum. Yanımda taşımıyordum. Şaka yapmak için tabancayı elime aldım ve hedef gözetmeden ona doğrulttum. Elim tetiğe değdi ve nasıl olduğunu anlayamadım silah bir anda ateş aldı" dedi.

ÖLDÜRÜP MAÇ İZLEMEYE GİTMİŞ

Cinayet zanlısı B.K sevgilisini kafasından vurduğunu söyleyerek, "Aramızda 2 metre bir mesafe vardı. Silah ateş aldığından kafasının sağ kısmından vurdum. Olayın ardından hayatta olup olmadığını kontrol ettiğimde yaşamıyordu. Ondan sonra yaptıklarım tamamen saçmalıktır. Olaydan sonra çok korkmuştum. Veysel isimli tekne kaptanı arkadaşımı aradım. Eve gelmesini istedim. Eve yakın olduğu için o da geldi. Kafam yerinde değildi. Çok panik yapmıştım. Arkadaşım 'güvenlik güçlerini arayalım' dedi ama ben korktuğum için bunu yapmadım Şaka yapmak istemiştim. Ama tabanca aniden ateş aldı ve başının sağ tarafından vuruldu. Ne yapacağımı bilemedim. Veysel ile maç izlemeye gittik ama yaşadıklarım aklımdan hiç çıkmıyordu. Akşam eve geldiğimde cesedi naylona sararak koli bandı ile bantladım. Daha sonra da bir aptallık yaparak cesedi ilk defa gittiğim Kızılağaç bölgesindeki ormanlık alana bıraktım. Tabancayı da Turgutreis'te parçalayarak denize attım. Çok pişmanım" dedi.

Olayla ilgili ceza evinde bulunan ve bir süre sonra serbest bırakılarak tutuksuz yargılanan sanık V.K. 'de ise B.K'nın söylediklerini kabul etmeyerek cesedi hiç görmediğini söyleyerek iddialarını kabul etmediğini, evinde bulunan kırık bir çekyatı dışarı atmak için yardımcı olduğunu anlattı.

Yaklaşık 3 saat süren mahkemenin ardından B.K "Kasten adam öldürme", "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan tutuklu yargılanmasına olayda adı geçen V.K'nin ise adli kontrolle tutuksuz yargılanmasına karar verildi. Duruşma 2 Ağustos 2017 tarihine erteledi.