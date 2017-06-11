100 binlerce liralık kablo çalan şebeke çökertildi

Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir şantiyede elektrik tesisat işlerini yapan bir firmada elektrik kablolarının çalınmasıyla ilgili yapılan ihbar jandarma ekiplerini harekete geçirdi. Nasıl çalındığı bilinmeyen ve 100 bin lira değerinde faili meçhul hırsızlık olayıyla ilgili jandarma ekipleri tarafından geniş çaplı araştırma başlatıldı. Yapılan araştırmada, şüpheliler kullandıkları 34 BHN 67 plakalı araçla birlikte yakalandı. Araçta bulunan A.Y., B.L. ve Ö.L. olmak üzere 3 şüpheli gözaltına alınırken, araç içerisinde yapılan aramada hırsızlık olayında kullanıldığı değerlendirilen 4 adet eldiven, 1 adet demir kesme makası, 2 adet bone, 1 adet çamurlu spor ayakkabı ve 3 adet işte kullanıldığı tespit edilen elbiseler ele geçirildi.



Öte yandan, jandarma ekipleri tarafından yapılan araştırmalarda, yakalanan bu 3 şüphelinin Trakya genelinde Çorlu, Ergene, Saray, Lüleburgaz, Çanakkale, Edirne ve Yalova'da DSİ'ye ait 100 binlerce liralık kablo hırsızlık olayına karıştıkları tespit edildi.



Şüphelilerle ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.