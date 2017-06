Gençlerin ev partisi kötü bitti

Olay, akşam saatlerinde Dede Mahallesi Kalender Sokak'ta meydana geldi. Uğur C., evlerine gelen arkadaşları Atilla Tuncer, Tolga A. ve Seren T. ile birlikte iddiaya göre extasy adlı sentetik uyuşturucu hap aldı. Bir süre sonra Atilla Tuncer fenalaştı. Uğur C., cep telefonuyla arkadaşlarını arayarak yardım istedi. Eve gelen arkadaşları Tuncer'i hareketsiz halde görünce ambulans çağırdı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Atilla Tuncer'in öldüğü belirlendi. Fenalaşan Uğur C. ile Tolga A. da ambulansla Eskişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan iki gencin, sağlık durumlarının ciddi olduğu belirtildi.

SEREN EVDEN KAÇTI! ARANIYOR...



Polis, Tuncer fanalaştıktan sonra ayrılan, ve evden kaçtığı için ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Seren T.'yi bulmak için çalışma başlattı.



Atilla Tuncer'in cenazesi otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Tuncer'in kesin ölüm nedeninin yapılacak otopside belirleneceğini kaydedildi.