Koçyiğit, Central Park’ta sağlık yürüyüşüne çıktı

Akciğerindeki kanserli bölge nedeniyle geçen ay ABD New York'taki Presbyterian Hastanesi'nde operasyon geçiren Yeşilçam yıldızı Hülya Koçyiğit, Central Park'ta eşi Selim Soydan ile sağlık yürüyüşüne çıktı. Bir hafta sonra Türkiye'ye döneceğini söyleyen Koçyiğit, "1 hafta sonra inşallah uçak yolculuğu yapabileceğim. Bu nekahet dönemini parkta yürüyerek geçiriyorum. Çünkü doktor yürümemi tavsiye etti." dedi.









HÜLYA KOÇYİĞİT İLE CENTRAL PARK'TA SAĞLIK YÜRÜYÜŞÜ

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A ÖZEL TEŞEKKÜR

Koçyiğit, bu süreçte dua ve iyi dilek mesajlarıyla kendisine destek olanlara minnettarlığını dile getirerek " Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve eşine, Başbakanımıza, bakanlarımıza, iş adamlarına, sanatçı kardeşlerime, sporculara minnettarım. Ama beni en çok duygulandıran yıllarca gönlünde bana yer açan bütün seyircilerime yürekten teşekkür ediyorum." diye konuştu. Kanser teşhisinin nasıl konulduğunu anlatan Koçyiğit "Kızım göğüs kanseri olmuştu. Benim de doktora görünmemi tavsiye etmişti. Çekilen tomografide küçük bir nodüle rastlanmıştı. İki senedir 6 ayda bir geldim. Fakat son tomografide kanser teşhisi konuldu. Doktor 'hemen ameliyat edersem, iyi olur çünkü baştan yakaladık' dedi.