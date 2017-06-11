Meteoroloji verilerine göre yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünde yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve batı kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu ve Karadeniz ile Kütahya, Eskişehir, Çankırı ve Ankara'nın kuzey çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu geçecek.





Hava sıcaklığı, Marmara'nın doğusu ve İç Ege'de 2 ila 4 derece yükselecek, Doğu bölgelerde 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak ve mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar ise genellikle kuzey yönlerden, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esecek.





BÖLGELERDE HAVA DURUMU



MARMARA BÖLGESİ: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde doğusu ile öğle saatlerinde Bilecik çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.



EGE BÖLGESİ: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Kütahya çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.



AKDENİZ BÖLGESİ: Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar Mersin, Adana ve Hatay Dörtyol çevreleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.



İÇ ANADOLU BÖLGESİ: Parçalı ve az bulutlu, kuzeyi yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar Eskişehir, Çankırı ve Ankara'nın kuzey çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.



BATI KARADENİZ BÖLGESİ: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde bölge geneli ile öğle saatlerinde iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.



ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ: Parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.



DOĞU ANADOLU BÖLGESİ: Parçalı ve az bulutlu, kuzeyi yer yer çok bulutlu geçecek.



GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ: Az bulutlu ve açık geçecek.



BAZI İLLERDE HAVA DURUMU



İSTANBUL: Parçalı ve çok bulutlu. (25)



İZMİR: Parçalı ve çok bulutlu. (29)



ADANA: Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kıyı kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. (32)



Antalya: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu. (30)



ANKARA: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kuzey çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. (24)



SAMSUN: Parçalı ve çok bulutlu, sabah il geneli, öğle saatlerinde iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. (23)



ERZURUM: Parçalı ve yer yer çok bulutlu. (24)



DİYARBAKIR: Az bulutlu ve açık. (35)