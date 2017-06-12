Alim Murathan: İzmir'in 13 aktif fay hattını etkilemez

Murathan, Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şubesi'nde düzenlediği basın toplantısında, saat 15.28'de İzmir'in Karaburun ilçesinin 22,98 kilometre açığında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki sarsıntının orta büyüklükte bir deprem olduğunu belirtti.

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Murathan "Bundan sonra bu aktif hat üzerinde büyük bir deprem beklemiyoruz. 6,4'ün altında artçı depremler olabilir. Kıta sahanlığımız dışında olan deprem İzmir'in 13 aktif fay hattını etkilemez. Böyle bir beklentimiz yok." diye konuştu.

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İzmir'de 1688 yılında 6,5 şiddetindeki depremde kentin yarısının yıkıldığını belirten Murathan, şöyle konuştu:

"Bu fay uzun süredir aktif değil. Fakat İzmir'de 13 tane 6,5-7 şiddetinde deprem üretecek fay var. Bu deprem bu büyüklükte İzmir Körfezi'nde oluşsaydı İzmir'de depreme dayanıklı olmayan birçok bina yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya kalacaktı. Çünkü kıyı kesimi bu depremi 8 ila 10 şiddetinde hissedecekti. RADIUS Projesi kapsamındaki çalışmaya göre 1 milyon kişi evsiz kalabilirdi. O nedenle bu depremi ciddi bir şans ve uyarı olarak alalım."

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Murathan, depremleri değil ama felaketleri önlemenin mümkün olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yapı ve güvenliği bugün maalesef kontrol dışı. Bu anlamda mutlaka bir yapı denetimi etkin bir şekilde yapılmalı. İkinci olarak zeminlerle ilgili de denetimler hem Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hem de büyükşehir belediyesi tarafından kamusal denetim altına alınmalı. Gevşek zeminde yaşayanlar bu depremi 6,6 şiddetinde hissetti. Yapılacak yeni binalarda mutlaka zemin iyileştirmeleri, zemin denetimleri yapılmalı."

İzmir Büyükşehir Belediyesinin "Deprem Master Planı"nın 17 yıl önce hazırlandığını kaydeden Murathan, bu senaryonun raporlaştırılıp rafa konulduğunu belirterek, bu çalışmanın bir an önce revize edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.