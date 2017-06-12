İstanbul’un göbeğinde genç kızın içler acısı hali

Beyoğlu'nda geçtiğimiz günlerde genç bir kız, bir mekanda arkadaşlarıyla "bonzai" diye tabir edilen sentetik uyuşturucu madde kullandı. Maddeyi kullandıktan sonra İstiklal Caddesi'ne çıkan genç kız, uyuşturucu maddenin etkisiyle bir süre sonra direğe sarıldı. Dakikalarca direğe sarılı halde duran genç kızı gören vatandaşlar, onu alıp bir yere oturttu. O esnada yoldan geçen ve doktor olduğunu söyleyen bir kadın, genç kızı ayıltmak için elinden geleni yaptı. Doktor kıza hem kahve içirdi hem kendi yaşadıklarından örnek vererek ona nasihat etti.

"ONLARI BÖYLE İĞRENÇ BİR ŞEY İÇİN ARAYAMAM"

Genç kızın ayılmaya çalışırken cep telefonuna arkadaşından mesaj geldi. Mesajın okunmasının ardından vatandaşlara genç kıza, onu arayıp aramamalarını sordu. Bunun üzerine genç kız, "Onları böyle iğrenç bir şey için arayamam. Ben iyi olacağım" dedi. Zaman zaman kendinden geçen genç kıza vatandaşlarda nasihat etti. Ancak kendini ayıltmaya çalışan doktor kadının, uyuşturucu bağımlılığı konusunda kendi yaşamından söyledikleri ise yürekleri sızlattı.

"DOKTOR OLDUĞUM HALDE ERKEK ARKADAŞIMI UYUŞTURUCUDAN KAYBETTİM"

Genç kızın durumuna bir hayli üzülen doktor kadın ona, "Senin gibi bir sürü geliyor ve sonunda kurtaramıyoruz. Bir şey yapamıyoruz, bir, iki içiyorsun üçüncüyü de içiyorsun sonra içtiğin şeye daha çok alışasın diye başka maddeler katılıyorlar. Sonunda seni bağımlı yapıyorlar. Ondan sonra ölümüne sebep oluyorlar. Seni kurtaramıyoruz. Böyle bir hayat mı istiyorsun. Doktor olduğum halde erkek arkadaşımı uyuşturucudan kaybettim. Öldü gitti. 12 sene boyunca onunla mücadele ettim" dedi.

Bir süre sonra genç kızın kendine gelmesi sonrasında, doktor kadın onu taksiyle evine gönderdi. Tüm bu yaşananlar ise kameralara saniye saniye yansıdı.