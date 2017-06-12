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2017 ne zaman başlıyor? - ne zaman kutlanacak? - İşte tarihi

Giriş Tarihi: 12.6.2017 10:41
Ramazan Bayramı 2017 ne zaman başlıyor? - Şeker Bayramı ne zaman kutlanacak? - İşte tarihi

Ramazan ayının ilk yarısının sona ermesinin ardından '' ne zaman başlıyor?'' en çok araştırılan sorulardan birisi oldu. olarak bilinen ve özellikle çocukların heyecan ile beklediği 2017 Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor? 2017 tatil planı yapan kişiler tarafından merak ediliyor. İşte tüm detaylar...

Okulların kapanması ve 11 ayın sultanı Ramazan'ın ilk yarısının sona ermesi nedeniyle '' ne zaman başlıyor?'' en çok araştırılan sorulardan bir tanesi oldu. 2017 tatil planı yapan kişiler tarafından merak ediliyor. Peki şeker bayrmaı olarak bilinen ve her sene coşkuyla kutlanan 2017 Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor? İşte Ramazan Bayramı tarihi....

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Her sene coşkuyla kutlanan Ramazan Bayramı için geri sayım başladı. bu sene 25 Haziran Pazar günü başlayacak. 27 Haziran Salı günü ise sona erecek

RAMAZAN BAYRAMI NEDİR?

Ramazan ayı, Kur'an-ı Kerim'in indiği aydır. Kur'an'da bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen "Kadir Gecesi" yine bu ay içinde kutlanır. Ayrıca İslam'ın temel ibadetlerinden olan oruç da bu ayda tutulur. Bu nedenle Ramazan ayı, Müslümanlar için en kutsal aydır ve ona "On Bir Ayın Sultanı" denilmiştir.

Ramazan Bayramı, Ramazan ayı boyunca tutulması farz kılınan orucun da sonunu ifade eder. Ramazan Bayramı'nın ilk günü aynı zamanda Şevval ayının birinci günüdür ve bu günde oruç tutulmaz.

Ramazan Bayramı'nın ilk gününde camilerde bayram namazı kılınır. Bayram namazını yalnız erkekler kılar. Bayram namazından sonra ise hutbe okunur. Bayram boyunca müslümanlar eş, dost, akraba ziyaretleriyle birbirlerinin bayramını kutlarlar. Bu ziyaretler esnasında genellikle kolonya, tatlı ve şekerlemeler ikram edilir.

Bayramda bakımlı ve temiz olmak adettendir. Herkes en yeni kıyafetlerini giymeye çalışır. Ramazan bayramında çocuklara ailelerin bütçesi elverdiğince yeni kıyafetler alınır. Bazı büyükler ellerini öpen çocuklara hediye veya harçlık verirler. Çocuklar ufak gruplar halinde kapı kapı dolaşarak şekerleme toplarlar. Müslümanlar zekat görevini bu bayramda yerine getirirler

RAMAZAN BAYRAMI VE KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ 2017

2017 yılı Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı tarihleri;

Ramazan Bayramı Arefe Günü – 24 Haziran Cumartesi
Ramazan Bayramı 1. Günü – 25 Haziran Pazar
Ramazan Bayramı 2. Günü – 26 Haziran Pazartesi
Ramazan Bayramı 3. Günü – 27 Haziran Salı
Kurban Bayramı Arefe Günü – 31 Ağustos Perşembe
Kurban Bayramı 1. Günü – 1 Eylül Cuma
Kurban Bayramı 2. Günü – 2 Eylül Cumartesi
Kurban Bayramı 3. Günü – 3 Eylül Pazar
Kurban Bayramı 4. Günü – 4 Eylül Pazartesi

RAMAZAN VE ORUÇ İLE İLGİLİ AYET VE HADİSLER

Temizlik imanın yarısı, oruç da sabrın yarısıdır. (Müslim)
Gerçek oruç, sadece yiyip içmeyi değil, boş ve hayasızca sözleri de terk ederek tutulan oruçtur. (Hakim)
Allah yolunda bir gün oruç tutanı, Allah'ü Teala yetmiş yıllık mesafe kadar cehennemden uzaklaştırır. (Buhari)
Ramazanın başı rahmet, ortası mağfiret sonu ise Cehennemden kurtuluştur. (İ. Ebiddünya)
Ramazan orucu farz, teravih sünnettir. Bu ayda oruç tutup, gecelerini de ibadetle geçirenin günahları affolur. (Nesai)
Peş peşe üç gün oruç tutabilenin, Ramazan orucunu tutması gerekir. (Ebu Nuaym)

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Ramazan Bayramı 2017 ne zaman başlıyor? - Şeker Bayramı ne zaman kutlanacak? - İşte tarihi
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