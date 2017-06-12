Türkiye’de kurtuldu

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da yaşayan iki çocuk babası işadamı Amarildo Canoku (49), ülkesinde geçirdiği fıtık ameliyatı sırasında bağırsakları 6 yerinden delinince ölümün eşiğine geldi. Vücuduna enfeksiyon yayılan Canoku'nun organları iflas etmeye başladı. "Yapacak bir şey yok" dendi ve tedavisinin tamamlanması için onu hiçbir hastane kabul etmedi. Kan değerleri hızla kötüye giden, hatta Arnavut doktorların "yaşama şansı yüzde 1" dedikleri Canoku, arkadaşlarının tavsiyesi üzerine 6 ay önce ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi. Bilinci kapalı şekilde yoğun bakıma alınan işadamı 5 ameliyat geçirdi. Anadolu Sağlık Merkezi Genel Cerrahi Uzmanları Prof. Dr. Metin Çakmakçı ve Dr. Ayhan Erdemir'in ameliyatını gerçekleştirdiği Canoku, aynı zamanda Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Haluk Duman'ın, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Semih Akı ve Yoğun Bakım ekibinin de müdahaleleriyle sonunda sağlığına kavuştu.Artık Türkiye'ye rutin kontrollere gidip gelen Canoku "Ülkeme döndüğümde Arnavutluk'ta benim için "ölecek" diyen doktorlar evimde beni ziyaret ettiler. Yaşadığıma inanamadılar. "Nasıl olur?" dediler. Kimse yaşadığıma inanmıyor. Bu süreçte eşim ve ailemden de büyük destek gördüm. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Hayata döndüğüm için çok mutluyum. Hayatımı borçlu olduğum tüm doktorlarıma nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum" diyerek yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.Hastamızın böbrek fonksiyonları düzenekondu, solunum sıkıntısını gidermek içinakciğerler desteklendi, bağırsak içindekibakteriler kana karıştığı için mücadeleedildi. Bir çeşit savaş başlatıldı aslında.Hastamızın karın duvarındaki dokularcanlılığını kaybetmişti. bu kısımlarada işlemler yaptık ve zamanla dokularkendini toparladı. Bağırsakları onardık.Hastanın vücut direnci ve bağışıklık sistemizayıf olduğu için riskli uygulamalardı.Sonuç olumlu oldu. Çok mutluyuz.Hastamız bize geldiğinde ona "Buradanyürüyerek çıkacaksın" demiştik.Gerçekten de öyle oldu. Şu an durumuçok iyi. Çok mutluyuz.