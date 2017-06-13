Eş katili koca: Kadının asli görevi "yemek yapmak, çay demlemek..."

Kağıthane'de eşini boşanma davası açtığı sırada 4 kez kurşunlayarak öldüren Recep İnçke'nin yargılanmasına devam edildi. İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, tutuklu sanık Recep İnçke hazır bulundu. Öldürülen Nisa Ece'nin ailesi ile Kadın ve Demokrasi Derneği de duruşmaya müşteki olarak katıldı. İlk iki duruşmada savunma yapmayan sanık Recep İnçke bu duruşmada mahkemeye 2 sayfalık yazılı savunma sundu. Bugüne kadar savunma yapmayışını "Ben de bir takım insanlar gibi huzurunuzda yalan yanlış şeyler söyleyebilirdim. Ancak yaşanmış olan bu olaydan dolayı, rahmetliye kötü söz söylemeyi, olmayan bir takım kelimelerin dünya iyisi olan bir insanın arkasından söylemeyi kendime yakıştıramadım" diyerek savunmasına başlayan sanık, devamında 4 kurşunla öldürdüğü eşini suçladı.

"KEŞKE CİNNET GEÇİRMEME SEBEBİYET VERMESEYDİ"



"Rahmetli, bazı görevlerini yerine getirmiyordu" diyen sanık, kadının asli görevinin "Yemek yapmak, çay demlemek ve evine bakmak" olduğunu savundu. İşten eve gelince bu konulardan dolayı bir takım anlaşmazlıklar yaşadığını söyledi. Olay gününü de anlatan İnçke, telefon ile görüştüğü Nisa ile 4-5 saat gezdiğini bu süre içinde herhangi bir olumsuzluğun yaşamadığını ileri sürerek, eşinin "Başka bir yere taşınalım" teklifini kabul etmeyince sinirlerine hakim olamadığı için vurduğunu söyledi. İnçke, "Keşke başka bir yere taşınalım dediğimde rahmetli, 'ben biliyorum senin korkun abimler' kelimesini hiç kullanmamış olsaydı. Benim de o an cinnet geçirmeme sebebiyet vermemiş olsaydı" dedi.



Mahkeme, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN



İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre, Recep İnçke ile Nisa Ece İnçke'nin 2,5 yıldır evli oldukları belirtildi. Kağıthane'de yaşayan çift arasında yaşanan problemler nedeniyle Nisa Ece İnçke'nin zaman zaman evi terk ederek babasına gittiği, en son kocasının darp etmesi üzerine babasına giderek geçen yıl boşanma davası açtığı anlatıldı. Boşanma davası sürerken 7 Aralık 2016'da Recep İnçke'nin Nisa Ece İnçke'yi arayarak konuşmak istediğini söylediği, tanık anlatımlarına göre Nisa'nın da eşi ile buluşmak için çıktığı ve birlikte yaşadıkları Talatpaşa Mahallesi'ndeki eve geldiği ifade edildi.

4 KEZ KURŞUNLADI



İddianamede, Recep İnçke'nin konuşmak için çağırdığı eşini, dışarıdan silah sesinin duyulmaması için televizyonun sesini sonuna kadar açtıktan sonra 4 kez kurşunlayarak öldürdüğü belirtildi. Cinayet sonrası Recep İnçke'nin Pendik'te bir polis merkezine giderek eşini öldürdüğünü söyleyip, silahıyla birlikte teslim olduğu belirtildi. Polis memurlarının olay yerine gittiklerinde televizyon sesinin duyulduğu, kapının kapının çilingir vasıtasıyla açıldığı, Nisa Ece İnçke'nin cesedinin evin giriş koridorundaki holde yerde yatar vaziyette bulunduğu ifade edildi.

TASARLAYARAK ÖLDÜRDÜ



İddianamede şüpheli Recep İnçke'nin Nisa Ece İnçke'yi yakın mesafeden, televizyonun sesini yüksek açarak planlı bir şekilde tasarlayarak öldürdüğü kaydedildi. Recep İnçke'nin "Kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi ve ve "Ruhsatsız silah taşıma"dan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapis talep edildi.