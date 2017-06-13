Şişli’de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dün ilçeye bağlı Kuştepe mahallesindeki iki katlı bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarını alan polis, çalışma başlattı. Söz konusu adresi takibe alan emniyet güçleri, uyuşturucu ticareti yapan kişileri tek tek tespit belirleyerek, 'torbacı' diye tabir edilen şüphelilere operasyon kararı aldı. Polisin belirlenen adrese düzenlediği baskında 5 şüpheli gözaltına alındı.

Evde yapılan aramalarda, 2 kilo 100 gram bonzai, 317 adet ecstasy hap, paketler halinde 152 gram esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, bu silahlara ait mermiler, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen 2 bin lira para, 1 adet hassas terazi, kılıç ve bıçaklar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Polisin olay ile ilgili tahkikatı devam ediyor.