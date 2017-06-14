Arızalanan araca müdahale edenlere çarptı: 2 ölü

İHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 14.6.2017 10:23 Güncelleme Tarihi: 14.6.2017 10:24
Arızalanan araca müdahale edenlere minibüs çarptı: 2 ölü

'in Torbalı ilçesinde, arızalanan bir araca müdahale eden kişilere hızla ilerleyen bir çarptı. Kazada araca müdahale eden 2 kişi öldü.

Alınan bilgilere göre, sabah saatlerinde meydana gelen kazada, Selçuk istikametinden Torbalı istikametine seyir halinde olan 09 HY 762 plakalı otomobil, Torbalı otoban gişeleri mevkiinde arızalandı. Yoldan geçen bazı sürücüler de arızalanan aracın ve şoförün yardımına koştu. Yardımsever sürücü, sorunu anlamak için kullandığı tırı sağa çekti ve araçtan aşağıya indi. Selçuk istikametinden Torbalı istikametine seyir halinde olan 35 S 02170 plakalı , yardım eden tır sürücüsü Yahya Koç ve aracı arızalanan Berke Adan'a çarptı. Kazada can pazarı yaşanırken, iki sürücü de olay yerinde can verdi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Arızalanan araca müdahale edenlere minibüs çarptı: 2 ölü
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