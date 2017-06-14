E-Devlet'e girince şok oldu! Hemen mahkemeye koştu...

İstanbul, Nişantaşı Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü 1. sınıf öğrencisi 20 yaşındaki Eren Tanrıverdi, geçen ay e-devlete girdi. Hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan dava açılıp duruşma günü verildiğini görünce şok geçirdi. Soluğu adliyede aldı. Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre mahkeme kalemiyle görüşen Tanrıverdi, böyle bir durumun nasıl olabildiğini sordu. Kalem personeli de gözlerine inanamadı. Çünkü Eren Tanrıverdi cezaevinde olması gerekirken karşılarındaydı. Tanrıverdi vakit kaybetmeden savcılığa suç duyurusunda bulundu. Talihsiz genç tanımadığı kişinin kendi kimlik bilgisini kullandığını ve bu yüzden mağdur olduğunu belirtti, yanlışlığın bir an önce düzeltilmesini istedi.

SAHTE TANRIVERDİ TUTUKLANDIYapılan araştırmada 12 Nisan'da Üsküdar'da uygulama sırasında, üzerlerinden Eren Tanrıverdi ve Volkan Akdemir kimlikleri çıkan 2 gençte uyuşturucu yakalandığı, her 2 şüphelinin de tutuklandıktan sonra haklarında uyuşturucu ticaretinden dava açıldığı ortaya çıktı. Şüpheliler için 15 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istendi. Şüphelilerin ilk duruşması önceki gün Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı.

Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya sahte Eren Tanrıverdi ile diğer sanık Volkan Akdemir cezaevinden getirildi. Duruşmada gerçek Eren Tanrıverdi de hazır bulunup izleyici kısmında oturdu. Kimlik tespiti sırasında ayağa kalktı ve "Gerçek Eren Tanrıverdi benim" dedi. Gerçeğini karşısında gören sahte Tanrıverdi, "Soruşturma ve mahkeme aşamasında verdiğim kimlik bilgileri doğru değildir. Gerçek ismim Gökhan Akdemir. Başkasının kimliğini kullandım" itirafında bulundu. 19 yaşındaki sanık, Tanrıverdi'nin ehliyetini parkta bulduğunu, üzerine fotoğrafını yapıştırıp kendisine aitmiş gibi kullandığını söyledi. Ancak gerçek Tanrıverdi, ehliyetini hiç kaybetmediğini söyledi. Mahkeme heyeti dahil salondaki herkesin kafası karıştı, duruşmaya bir süre ara verildi.

'KİMİ SAVUNACAĞIM'

Sanıkların savunmalarının ardından avukatlara diyecekleri soruldu. Sahte kimlikli sanık Gökhan Akdemir'in barodan atanan avukatı da diyecek bir şey bulamayarak, "Ben şimdi kimi savunacağım" diye sordu. Mahkeme heyeti, Tanrıverdi hakkında "sanık" sıfatıyla dava açıldığının anlaşıldığını belirterek gerçek suçu işleyenin Akdemir olarak düzeltilmesi için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazı yazılmasına karar verdi. Konuya ilişkin cezaevine de yazı yazılmasına karar veren mahkeme, Akdemir hakkında da suç duyurusunda bulundu.

'OKUL HAYATIM RİSKE GİRDİ'

Duruşma çıkışı Habertürk'e konuşan mağdur Eren Tanrıverdi "Şu an okulda bir sınavım vardı giremedim. Bir polis çevirip GBT kontrolü yaptığında, beni gözaltına aldığında ben ne yapacağım? Okul hayatım da riske girdi. Mağduriyetim büyük. Sanıkları hiçbir şekilde tanımıyorum. Benim kimlik bilgilerimle kendisine ehliyet yaptırmış. Mahkemede kim olduklarını gördüm. İkisi de kardeşmiş. Belki şahıs firar edebilirdi. Polisler de beni gözaltına alsaydı cezaevinde şu an ben olabilirdim" dedi.

TUTUKLU KAYDI SİLİNECEK

Gerçek Eren Tanrıverdi'nin, e-devletteki "tutuklu" kaydının silinmesi için bazı hukuki işlemlerin yapılması gerekiyor. Buna göre mahkemenin iddianamedeki kimlik bilgilerinin düzeltilmesi için soruşturma savcısı belirlenecek. Savcılık mahkemenin dosyasını inceleyerek Tanrıverdi hakkında ek takipsizlik kararı vererek, şüpheli Gökhan Akdemir hakkında "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan dava açacak. Ara kararla Tanrıverdi hakkında beraat kararı verilmesiyle e-devletteki dava kaydı silinecek.

