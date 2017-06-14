Ela'dan acı haber: Cesedi bulundu...

Ülkenin güneydoğusundaki Razgrad Bölge Savcısı Tihomir Todorov, yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın İvano-Frankivsk şehrindeki bir üniversitede diş hekimliği bölümünde okuyan ve 1 Haziran'dan bu yana kendisinden haber alınamayan Ela Dişli'nin cesedinin şehrin dışında bulunduğunu bildirdi.

Yapılan ilk incelemelere göre, şiddet gördüğü anlaşılan Dişli'nin cinayete kurban gittiği tahmin ediliyor.

EN SIN ERKEK ARKADAŞIYLA GÖRÜLDÜ

Yaklaşık 22 yaşlarında olduğu belirtilen Ela Dişli'nin, son olarak Türkmenistan kökenli erkek arkadaşıyla görüldüğü kaydedildi. Ela Dişli'nin babası Ziya Dişli, Bulgaristan'da üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi'nin (HÖH) milletvekilliğini yapmıştı.