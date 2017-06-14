Antalya kamu hastaneleri genel sekreterliği tarafından "nuri pakdil'i anlama" programı

Nuri Pakdil'in öğrencisi olan Necip Evlice "Nuri Pakdil Hakkında Bilinmeyenler" adlı söyleşisini gerçekleştirdi. Söyleşi sonrası katılımcılar Nuri Pakdil Fotoğraf Sergisi'ni gezdiler.

TOPLANTI SALONUNA NURİ PAKDİL'İN İSMİ VERİLDİ

Programa ev sahipliği yapan Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri Nejat Yılmaz, Nuri Pakdil amcamız akrabamız olması hasebiyle gençlik yıllarımızdan itibaren hep yakınında olduk. Kendisinden ders alma imkanımız oldu. Yerli ve milli olmayı ondan öğrendik. Bu yüzden onun yerlilik düşüncesini kendimize şiar edindik ve Toplantı Salonumuza " Nuri Pakdil " ismini verdik dedi.

TIBBİ CİHAZ VE HASTANE MEFRUŞATININ %90' I YERLİ

Nuri Pakdil'in yerli olana eğilme onu etkin kılma öğretisini yönetici olduğu kurumda ve bağlı olan sağlık tesislerinde hayata geçirmenin mücadelesini verdiklerini söyleyen Yılmaz "2015 yılında göreve geldiği tarihten bugüne kadar birliğe bağlı mevcut hastanelerde, yeni açılanlarda ve açılacak olan hastanelerde tıbbi cihaz ve hastane mefruşatında %90 a yakın yerli üretim malzemelerini tercih ettik ve ülkemiz ekonomisine milyonlarca liralık destek sağladık. Tabi ki bu bağlamda Türkiye tıbbi cihaz pazarının yaklaşık 3 milyar dolar olduğu göz önüne alındığında, ülkemiz insanının iş ve aşına katkıda bulunan dünya standartlarında üretim yapan bu firmalara teşekkür etmek isteriz"dedi.