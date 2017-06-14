Karaburun'da depremden sonra tsunami yaşanmış

Depremden kısa süre sonra artçılar sürdüğü sırada kıyıdan deniz suyunun bir nehir akıntısı hızında çekilmesi, ardından yavaş yavaş eski seviyesine gelişi yeraldı. Deprem uzmanı Prof. Dr. Zafer Akçığ, "Karaburun'da yatay ve düşey faylar olduğu için karışık kırılmalar olmuş. Endonezya'da ters fayların kırılmasından tsunami olmuştu. Burada da onun çok küçük bir benzeri oldu" dedi.

Ege Denizi'nde geçen Pazartesi saat 15.28'de, merkez üssü İzmir'in Karaburun ilçesi açıkları olan 6.2 büyüklüğündeki deprem, İzmir'den İstanbul'a kadar çok geniş bir alanda hissedilmiş, korku ve paniğe neden olmuştu. Özellikle İzmir'de vatandaşlar, ev ve işyerlerini terk etti. Saatlerce açık alanlarda bekledi. Depremden sonra yaklaşık 200 artçı şok yaşandı. Depremin merkezi olan Karaburun'da depremden kısa süre sonra vatandaşların cep telefonlarına çektikleri görüntüler, denizdeki hareketliliği de gözler önüne serdi.

VATANDAŞLAR ŞAŞKINLIKLARINI GİZLEYEMEDİ

Artçı şoklar sürdüğü sırada, kıyıdan deniz suyu bir nehir akıntısı hızında çekildi, ardından yavaş yavaş eski seviyesine geldi. Bu anlarda vatandaşların cep telefonu kayıtlarında yer aldı. İlçedeki Yeni Liman bölgesinde, deniz suyunun hızlı çekilişini kaydeden vatandaşlar da, daha önce yaşamadıkları bu manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

"BU GÖRÜNTÜLER NORMAL"

Karaburun'da yaşanan görüntüler hakkında konuşan Deprem uzmanı Prof. Dr. Zafer Akçığ, "Deprem anında kırılmalar yaşanıyor, dolayısıyla da bunun yaşanması normal. Karaburun'da yatay ve düşey faylar olduğu için karışık kırılmalar olmuş. Endonezya'da tsunami ters fayların kırılmasından olmuştu. Orada ters faylarda aynı zamanda kırılma oldu deniz suyu harekete geçti. Burada da onunu çok küçük bir benzeri oldu" dedi.