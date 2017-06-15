3 kişinin hayatını kaybettiği otelin sahibi tutuklandı

Kumkapı'da dün gece iftar vakti çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan otel sahibi Tuncay Doğan'ın sorgusu sona erdi.

Şüpheli Savcılıkta verdiği ifadesinde, olayın yaşandığı saatte evinde olduğunu, personelinin arayıp durumu bildirmesi üzerine otele gittiğini belirterek, "Otelimiz 6 katlı olup 66 odalıdır. Otelde yangın anında kullanılmak üzere yangın merdiveni vardır. Ayrıca aleve duyarlı yangın alarm sistemi vardı. Ayrıca bu katlara dağıtılmış toplamda 25-30 arası yangın tüpü vardır. Yine yangına doğrudan su fışkırtan aletler vardı. Bunlar tavana montelidir. Otelde bulunan yangın tüpleri ve yangın tesisatı yeni değiştirilmiştir. Otelin ruhsatını henüz almadım ancak almak için müracaatım vardır. İş güvenleri uzmanları ile bir sözleşmemiz vardır. Olayın olmasında bir kusurum olmadığını düşünüyorum" dedi.

Savcılık, ifadesinin ardından şüpheli Doğan'ı tutuklama talebiyle Nöbetçi Hakimliğe sevk etti.

İstanbul 11'inci Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüpheli Doğan, burada alınan ifadesinde, yangının prizden çıktığını öğrendiğini, 5-6 yıl önce Türkiye'ye yerleştiğini söyledi. Otelde herhangi bir sorun olmadığı için elektrik tesisatını kontrol etme gereği duymadığını kaydeden Doğan, "Zaten elektrik tesisatını yeni yaptırmıştık. Olaydan dolayı çok üzgünüm. Başıma ilk kez böyle bir şey geldi. Ölenler nedeniyle vicdan azabı duymaktayım. Psikolojim iyi değil, 180 Bin TL kredim var. Çalıştırdığım 16-17 personelim var. Benden başka kimse yok. Eşimle Türkiye'ye gelmemizin nedeniyle aramız bozuk, bu olay da üstüne geldi" şeklinde konuştu.

Nöbetçi Hakimlik kararında, şüphelinin sahibi olduğu otelin elektrik aksamından kaynaklanan sorun nedeniyle otelde yangın çıktığını ve 3 kişinin öldüğünü bildirdi. Hakimlik, Yangınla ilgili kusur raporunun mevcut olmaması ve delillerin henüz toplanma aşamasında olması gerekçeleriyle Doğan'ın "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak" suçundan tutuklanmasına hükmetti.