Araç kiralayan ailenin başına gelmeyen kalmadı

Fransa'da yaşayan evli ve 3 çocuk babası Arif Gül, 6 yıl önce 3 arkadaşı ve aileleriyle birlikte Antalya'ya tatile geldi. Arif Gül ve arkadaşları, 15 günlüğüne 3 araç kiraladı. Ailesiyle Afyonkarahisar'a yola çıkan Arif Gül, otomobilin klimasından koku gelmesi üzerine aracı kiraladıkları kişiyi telefonla arayıp değiştirmek istediklerini söyledi. Yarım saat sonra yeni aracın gelmesiyle aile yoluna devam etti. Tatil sonunda aracı kiraladıkları yere teslim eden Arif Gül, ardından Fransa'ya döndü.

Bu olaydan 6 ay sonra Antalya'daki arsasını kat karşılığı müteahhide vermeye karar veren Arif Gül, tapu üzerinde ipotek olduğunu öğrenince, şoke oldu. İpotekle ilgili dosyanın bulunduğu 10'uncu İcra Müdürlüğü'ne başvuran Arif Gül, kendi adına düzenlenmiş 90 bin euro'luk senet olduğunu, bu nedenle arsa üzerinde ipotek olduğunu öğrendi. Arif Gül'ün, kiraladığı araçta unuttuğu acente sözleşmesinden koparıldığı iddia edilen senetle Dokuma semtindeki evi ile Kültür Mahallesi'ndeki arsası icra yoluyla satıldı.

BİR ARAÇ KİRALADI, EVİNİ ARSASINI KAYBETTİ

Arif Gül'ün şikayeti üzerine aracı kiralayan Durmuş Ali Ö. ile senette alacaklı gözüken Emrullah Y. hakkında Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'belgede sahtecilik' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Arif Gül, davanın 6'ncı duruşmasına katılmak için Fransa'dan Antalya'ya geldi. Tutuksuz yargılanan iki sanık ise duruşmaya katılmadı. Arif Gül'ün avukatı Fevzi Yarbaş, "Senedin fiziki incelenmesini talep ediyoruz. Zira bu senedin araç kiralama sözleşmesinin altından koparıldığı belli" dedi. Adli emanetteki bononun incelenmek üzere istenmesine karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

'BABAM DA ÜZÜNTÜDEN ÖLDÜ'

Arif Gül duruşma çıkışı yaptığı açıklamada, Antalya'da arkadaşlarının tavsiye ettiği araç kiralama şirketinden 430 euro peşin verip kiraladığı araç yüzünden tüm malvarlığını yitirdiğini söyledi. Bu olayın acısından babasını da kalp krizinden kaybettiğini anlatan Arif Gül, "İcra müdürlüğüne gittiğimizde bize senedi gösterdiler. Ben bir senet yapmadığımı söyledim. Avukat Fevzi Yarbaş dosyayı inceleyince dolandırıldığımı söyledi" dedi.

Senedin hiç tanımadığı bir kişi tarafından icraya verildiğini anlatan Arif Gül, şöyle konuştu:

Güya ben arsa satmak vaadiyle bir kişiden 90 bin euro alıp, arsanın satışını yapmamışım. Parayı aldıktan sonra satışı yapmadan Fransa'ya kaçarak bu kişiyi dolandırmışım. Ben kendilerine karşılığı çıkmayan bir senet verip gitmişim gibi, senedi işleme koyup mallarımı icra yoluyla sattırdılar. Ben dolandırıcıysam burada olmamam lazım. Ben buradayım ama dolandırıldığını iddia ederek beni dolandıranlar ortada yok. Ben bu kişiyi hiç görmedim. Sadece avukatını görüyoruz. Mahkemeye bile gelmiyor."

Bu dava nedeniyle Fransa'daki düzeninin de bozulduğunu anlatan Arif Gül, Dava yüzünden sürekli Türkiye'ye gelip gittiğim için bir işte de çalışamıyorum. Vatandaşlara da imza atarken dikkatli olmalarını öneriyorum. Bir imza yüzünden başıma neler geldi. Artık herhangi bir yere imza atarken düşünerek atıyorum. Artık kaybedecek bir şeyim de kalmadı ama imza atarken yine de korkuyorum" dedi.

Avukat Fevzi Yarbaş da müvekkilinin kiralık araç sözleşmesinden koparılan imzanın bonoya çevrilerek müvekkilinin 90 bin euro borçlandırıldığını belirterek, "Senedi Emrullah Y. adına yazarak icraya koymuşlar. Emrullah Y., borca batık bir kişi. Yani davayı kazandığımızda zararın tahsili konusunda da şansımız kalmadı" dedi.