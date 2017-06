Çiftkurtlar’ın peşini bırakmıyor

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, yaklaşık üç yıl önce başlatılan soruşturma kapsamında fiyatı düşük gösterilen lüks tüketim ve gümrük vergisi düşük ödenen araçlara yönelik soruşturma başlatmıştı. Yapılan çalışmalarda, yurtdışından ithal edilen yüze yakın lüks otomobil ve cipin fiyatı düşük gösterilerek daha az vergi ödendiği ve devletin zarara uğratıldığı tespit edilmiş ve söz konusu araçlara el konulmuştu. Soruşturma kapsamında Sibel Can 'ın Mercedes marka cipine de ithalatında usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle 1 Kasım 2012'de el konulmuştu. Kendisine satılan 2009 model cipin daha önce Amerika'da kullanıldığını öğrenen Sibel Can, bu gelişme sonrası cipi kendisine satan Çiftkurtlar MCV Otomotiv Tic. Ltd. Şti. hakkında alacak davası açmıştı. İstanbul Tüketici Mahkemesi'nde görülen dava sonucu, Can'ın ödediği 317 bin 738 liranın faizi ile geri ödenmesine karar verilmişti.Bu gelişme sonrası Can, kendisini dolandırdığını ileri süren Çiftkurtlar MCV Otomotiv Tic. Ltd. Şti. sahibi Şahin Çelik'i savcılığa şikâyet etti. Yürütülen soruşturma sonunda, ünlü şarkıcı Can'a ayıplı malı "0" kilometre olarak satan şirket sahibi hakkında "Tacir veya şirket yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçundan 22.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Şahin, ilerleyen günlerde Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.