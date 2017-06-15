Dilenci kılığına giren gazeteciler 159 TL topladı

Bolu ve Kocaeli'de görev yapan Hızır İlyas Yıldırım ve Cemal Kaplan adlı basın mensupları, dilenci kılığına girerek vatandaşlardan para topladı.



Geçtiğimiz hafta Bursa'da zabıta ekiplerince yakalanan bir dilencinin üzerinden yaklaşık 30 bin TL para çıkması üzerine iki ilde sosyal bir deney yaparak ne kadar para toplayabileceğini merak eden basın mensupları, hasta bir dilenci kılığına girerek sokaklara çıktı. Gündüz saatlerinde insanların yoğunlukta olduğu park ve cami önlerinde dilencilik yapan Yıldırım ve Kaplan, 2 saat içinde 159 TL para topladılar.





Bolu'da Vatandaşlardan "bir ekmek parası verir misiniz" şeklinde para isteyen Yıldırım, paraları aldıktan sonra yaptığının bir sosyal deney olduğunu belirterek vatandaşlara paralarını geri verdi. Kocaeli'nin İzmit ilçesi kent merkezinde dilencilik yaparak 83 TL toplayan Cemal Kaplan ise senaryo gereği Zabıta ekiplerince dilendiği yerden alınarak üzerinde arama yapıldı. Yapılan arama sonucunda Kaplan'ın dilenerek elde ettiği 83 TL'ye zabıta ekipleri el koydu.