Dünyaca ünlü sahilde fuhuş pazarlığı sürüyor

Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde yapılan fuhuş pazarlıkları geçen günlerde görüntülenmiş ve Antalya Emniyet Müdürlüğü'nün hemen ertesi gün yaptığı operasyonda çok sayıda kadın ve travesti gözaltına alınmış, sahilde ve kentin işlek kavşaklarında denetimler sıklaştırılmıştı.





Bir aydır sahil bandının giriş ve çıkışına sabit polis noktası oluşturan Antalya Emniyet Müdürlüğü, her gün akşam saatlerinde yaya, motosikletli ve ekip otomobilleriyle devriye gezerek uygulama yapıyor.





Fuhuş pazarlığı yapan ve yol kenarında bekleyen kadınlar ile travestileri gözaltına alan ekipler, polis merkezlerine götürerek haklarında adli işlem başlatıyor. Ancak, tüm bunlara rağmen sahilde ve kentin en işlek caddelerinden birisi olan 100'üncü Yıl Bulvarı'nda pazarlıklar polise rağmen devam ediyor. Gözaltına alınan kadınlar ve travestilere çevreyi rahatsız etmek, ahlaka aykırı hareketlerde bulunmak ve kabahatler kanununa göre işlem yapılıyor. Polis merkezinde bir gece gözaltında tutulan şahıslar işlemlerinin ardından serbest kalınca ertesi akşam tekrar gözaltına alındıkları yere gelerek pazarlıklara devam ediyor.