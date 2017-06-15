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İstanbul’un ilk içme suyu tüneli

İHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 15.6.2017 16:15 Güncelleme Tarihi: 15.6.2017 16:23
İstanbul’un ilk içme suyu tüneli

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İSKİ, İstanbul’un ilk içme suyu tünelini inşa ediyor. Tünel yapımında kullanılan TBM makinesi ise yüzde 95’i yerli üretim olması nedeniyle bir ilk olma özelliğini taşıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İSKİ, İstanbul'da içme suyu ve atıksu hatlarının ekonomik ömrünün sonuna yaklaşan kısımlarını yeniliyor. Bu yenileme çalışmaları sırasında da çevreye ve vatandaşlara hiçbir şekilde rahatsızlık verilmeyecek yeni bir teknoloji kullanılıyor.

İLK İÇMESUYU TÜNELİ OLACAK

Yenileme çalışmaları kapsamında son olarak Bağcılar-Kabataş tramvay yolunun altında kalan 2 bin 600 mm çapında 3 bin 100 metre uzunluğunda ishale hattını ilk terli TBM yöntemiyle yenileniyor. Zeytinburnu Kazlıçeşme'de bulunan 700. Yıl Parkı ile Bahçelievler Şehit Erol Akansel Caddesi arasında kalan ishale aynı aynı zamanda İstanbul'daki ilk içme suyu tüneli de olacak.

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İstanbul’un ilk içme suyu tüneli
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