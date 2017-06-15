Türk Patent ve Marka Kurumu Ömer Halisdemir’in adını tescilledi

Ömer Halisdemir'in adı savunma sanayinden, kara deniz ve hava lojistik hizmetlerine, medya yayıncılığından, finansal hizmetlere, bilimsel ve sınai incelemeden, eğitim öğretim alanına, hukuki hizmetlerden, mühendislik hizmetlerine, tıbbi alandan enerjiye kadar birçok sektörde tescillendi.

"Darbeye karşı direnişin simgesi"

Konuyla ilgili açıklama yapan Adres Patent Genel Müdür Yardımcısı Cumhur Akbulut, "Ömer Halisdemir, 15 Temmuz darbe girişiminin seyrini değiştirmiş ve darbeye karşı direnişin simgesi haline gelmiş çok önemli bir isim. Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı ele geçirmek isteyen darbeci Tuğgeneral Semih Terzi'yi gözünü kırpmadan vurarak etkisiz hale getirmiş ardından darbeci askerler tarafından şehit edilmiştir. Bu kanlı darbe girişiminin engellenmesinde büyük rol oynayan Kahraman Ömer Halisdemir ülkemiz için sembol olmuştur. Böyle bir kahramanın adının tescillenerek koruma altına alınması önemli bir gelişmedir" dedi.

"Patent kanunu tescil sürelerini kısalttı"

Patent Kanunu'na da değinen Akbulut sözlerini şöyle tamamladı:

"TBMM'de kabul edildikten sonra 10 Ocak 2017 tarihinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan Patent Kanunu tescil sürelerini de kısalttı. Türk Patent ve Marka Kurumu yasanın ardından yapılan bu önemli başvuruyu 12 Haziran 2017 tarihinde sonuçlandırarak Ömer Halisdemir'in adını tescillemiş oldu".