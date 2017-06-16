Albayrak’tan iki öğrenciye burs sözü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Esra Albayrak, Milli Eğitim Bakanlığı'nca düzenlenen Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) Sistemi ikinci dönem ortak sınavında tüm soruları doğru cevaplayan Amasyalı Beyzanur Aslan ve Burak Aktaş'a İstanbul'daki özel okulda tam burslu okuma imkanı sundu. Albayrak burs müjdesini Amasya'nın Gümüşhacıköy Kızılca Köyü Ortaokulu öğrencileri Aslan ve Aktaş'ı bizzat telefonla arayarak kendisi verdi. Sınav sonucunu hayvan otlatırken okul müdüründen öğrenen Aslan ilk başka kendisini arayanın Esra Albayrak olduğuna inanamadığını dile getirerek "Çok heyecanlandım. Esra abla bu başarının onları gururlandırdığını söyledi. Bizi çağırarak okulu gezmemizi istedi. Eğer hoşumuza giderse bize her türlü eğitim imkanını sağlayacaklarını söyledi. Yatılı ve burslu olarak okutacaklarını aktardı. İlk önce okulun seçme sınavı olacak. Gelecek cuma okulu görüp gezeceğiz. İnşallah orada eğitim hayatıma devam edeceğim. Bize bu imkanı sunan Esra Albayrak ablamıza çok teşekkür ederim" dedi. Aktaş da, Esra Albayrak'ın kendisini arayarak başarısından dolayı kutladığını kaydederek, "Heyecanlandım, mutlu oldum" diye konuştu.