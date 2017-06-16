Ceylin’i 500 liralık borcu için öldürmüş

İzmir Ödemiş'te parkta oynarken kaybolan 10 yaşındaki Ceylin Atik'in öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada, yeni ayrıntılar da ortaya çıktı. Katil Zanlısı Şükriye Türkmen'in ev eşyası satan firmalara olan 500 liralık borcunu uzun süredir ödeyemediği için Ceylin'i kaçırma planı yaptığı belirlendi. Ceylin'in dedesi Mustafa Atik'ten 500 lira istemeyi planladığını söyleyen Şükriye Türkmen, "Gitmek isteyince havluyla bayıltıp, makyaj kutusuyla başına vurarak öldürdüm" dedi. Şükriye Türkmen (30) ile eşi Serkan Türkmen (33) ve kendisini evlatlık olarak büyüten halası R.Ö. (62) tutuklandı.Şükriye Türkmen'in, Cinayet Büro Amirliği'nde verdiği ifade ise kan dondurdu. Ceylin'i ailesinden fidye istemek için kaçırdığını öne süren Türkmen, "Evine dönmek isteyip bağırmaya başlayınca önce havluyla ağzını kapatarak bayılttım. Hareketsiz kalınca da başına içinde makyaj malzemelerinin bulunduğu ahşap kutusuyla vurdum. Öldüğünden emin olmak istedim. Cesedi çocuk odasındaki sandığa gizledim" dedi.Ödemiş Cumhuriyet Başsavcısı'nın açıklamasına göre, Şükriye Türkmen'in olaydan sonra ablasının üzerine kayıtlı olan yeğenin SIM kartını çaldıktan sonra, eski telefonuna takıp Ceylin'in dedesine mesaj attığı belirlendi. Açıklamaya göre polisin 12 Haziran pazartesi günü ifadesine başvurduğu zanlının kocası Serkan Türkmen, "Eşim, Ceylin'in evde düşüp öldüğünü, cesedi paniğe kapılarak sandığa koyduğunu söyledi" dedi. Bu ifade üzerine ceset bulunurken, Şükriye Türkmen'in daha önce dünyaya gelen iki kızından birinin 1.5 yaşında yataktan düştüğü için, diğerinin 6 aylıkken hastalanıp öldüğü belirlendi. Zanlının ölen iki çocuğunun ölüm nedenleri de araştırılıyor.Ceylin'in katil zanlısı olarak gözaltına alınan Şükriye Türkmen ile eşi Serkan Türkmen ve kendisini evlatlık olarak büyüten halası R.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.