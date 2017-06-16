Gölde temizlik yapan dalgıç, ağa takılan balığı öpüp bıraktı

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Denizcilik ve İçsu Hizmetleri Şube Müdürü Duran Kaya'nın gözetiminde arama kurtarma ekipleri, Karataş, Yumurtalık sahili, Seyhan Nehri, Seyhan Baraj Gölü ve iç sularda dip temizliği yaptı. Dalgıçlar deniz ve göl tabanından araç lastiği, inşaat malzemeleri, plastik atıklar, alkol şişeleri ve çeşitli evsel atıkları topladı. Çuvallara doldurulan alkol şişeleri, görenleri hayrete düşürdü. Seyhan Gölü'nde suya bırakılan ağın içinde kalan bir balık da dalgıç tarafından kurtarıldı. Bıçakla kestiği ağın içinde balığı eliyle tutup alan, dalgıç, onu öpüp özgürlüğüne bıraktı. Dalgıçların su altındaki temizlik çalışması da görüntülenerek sulardaki kirlilik kayda alındı.