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Gölde temizlik yapan dalgıç, ağa takılan balığı öpüp bıraktı

DHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 16.6.2017 10:22 Güncelleme Tarihi: 16.6.2017 10:25
Gölde temizlik yapan dalgıç, ağa takılan balığı öpüp bıraktı

Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından Karataş ile Yumurtalık sahilleri ile iç göllerde yapılan temizlikte 'pes' dedirten görüntüler ortaya çıktı. Dalgıçlar ağa takılı kalan bir balığı da kurtarıp öptükten sonra özgürlüğe bıraktı.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Denizcilik ve İçsu Hizmetleri Şube Müdürü Duran Kaya'nın gözetiminde arama kurtarma ekipleri, Karataş, Yumurtalık sahili, Seyhan Nehri, Seyhan Baraj Gölü ve iç sularda dip temizliği yaptı. Dalgıçlar deniz ve göl tabanından araç lastiği, inşaat malzemeleri, plastik atıklar, alkol şişeleri ve çeşitli evsel atıkları topladı. Çuvallara doldurulan alkol şişeleri, görenleri hayrete düşürdü. Seyhan Gölü'nde suya bırakılan ağın içinde kalan bir balık da dalgıç tarafından kurtarıldı. Bıçakla kestiği ağın içinde balığı eliyle tutup alan, dalgıç, onu öpüp özgürlüğüne bıraktı. Dalgıçların su altındaki temizlik çalışması da görüntülenerek sulardaki kirlilik kayda alındı.

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Gölde temizlik yapan dalgıç, ağa takılan balığı öpüp bıraktı
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