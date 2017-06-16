Hülya Koçyiğit yurda döndü

Eşi Selim Soydan ile New York'tan gelen Türk Hava Yolları (THY) uçağıyla İstanbul Atatürk Havalimanı'na inen Koçyiğit'i asistanı Sema Telli çiçekle karşıladı.

Hülya Koçyiğit, havalimanında yaptığı açıklamada, Türkiye'ye döndüğüne inanamadığını ve çok mutlu olduğunu söyledi.

Mübarek ramazan günlerinde Türk halkının kendisi için dua ettiğini ve şifa dilekleri yolladığını belirten Koçyiğit, bu durumun kendisini çok mutlu ettiğini, güç kattığını vurguladı.

Yurt dışındayken sabırla tedavisinin ilerlemesini beklediğini ve Türkiye'ye sağlıklı bir şekilde döndüğünü anlatan Koçyiğit, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir kaza geçirdim. Geçirdiğim kazadan sonra çok sırt ağrısı çekiyordum. Kızım maalesef göğüs kanseri ameliyatı olmak için Amerika'daydı. Israrla 'Anne bir röntgen çektirelim hiç olmazsa' dedi. Röntgende omurgamda bir kırık vardı ama akciğerimde bir nodül tespit edildi. İki yıldır bu takip edilmektedir. Bu sefer de normal, rutin muayeneye gittim ve ne yazık ki o nodülün hiç umulmadık ve beklenmedik bir kanser kisti tespit edildi ve hemen acil ameliyata girdim."

Koçyiğit, biyopsi yapıldığını ve teşhisin konulduğunu aktardı. Bu sırada çok nadir görülen bir şanssızlık olduğunu ve "ciğer sönmesi" denilen bir durumla karşılaştığını ifade eden Koçyiğit, hastanede kalma süresinin bu nedenle çok uzadığını dile getirdi.

Başarılı bir ameliyat geçirerek yurda dönmesine şükreden Koçyiğit, "İlk defa ülkemden bu kadar uzak kalıyorum, 40 gündür yurtdışındayım. Bana dua eden, sevgisini yollayan, şifa dilekleriyle beni motive eden başta Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, bakanlarımız olmak üzere bütün sevgili arkadaşlarım, dostlarım, tanıdığım, tanımadığım, yüreklerinde bana yer açan, o tertemiz dilekleriyle dua eden bütün Türk halkına büyük borcum var. Ömür boyu iyilikler yapsam bu borcu ödeyemem." dedi.

- Kemoterapi ya da radyoterapi görmeyecek

Hülya Koçyiğit, erken teşhis edilmesi ve hemen ameliyata alınması dolayısıyla kanserin lenf bezlerine sirayet etmediğini bildirdi.

Kemoterapi ya da radyoterapi görme ihtiyacının da olmadığını söyleyen Koçyiğit, şunları kaydetti:

"Doktorun açıklaması bu şekilde ancak takip edilmesi gereken bir durum olduğu söylendi. Halihazırda nefes alma konusunda sıkıntım var, çok sık kısık nefes alıyorum. Bunun da 2-3 ay süreç içerisinde düzelebileceğini söyledi. Bazı egzersizler yapmam gerekiyor. Bol bol yürüyüş yapmam gerekiyor ki normal hayata adapte olabileyim. 6 ay sonra bir tomografi daha çekilip ne durumda olduğum görülecek. Şimdilik bu kadar, daha başka bir tedavi gerekmiyor. Tabii ki ağrılarım var ama ağrıya dayanabiliyorum da nefes beni biraz fazla zorluyor.

Bu kadar çok sevildiğimi biliyordum ama insanların o kadar içten, güzel dilekleriyle karşılaştım ki etkilenmemek mümkün değil. Hastaneye gelen Türkler çok fazlaydı. Onlara da buradan çok teşekkür ediyorum hatta Büyükelçimiz, Konsolosumuz onlar da bizzat ziyaretime geldiler, ilgilerini devam ettirdiler."

Ünlü sanatçı, kızı Gülşah Alkoçlar'ın da daha önce kansere yakalandığını hatırlatarak, bu hastalığın uzun bir sürecinin olduğuna dikkati çekti.

Koçyiğit, şu ifadeleri kullandı:

"O korkulu dönemi hep beraber yaşadığımız için doktor teşhisini koyduğu zaman bana dedi ki 'Çok erken yakaladık. Hemen müdahale edebilirsem vücudun başka taraflarına geçmeden ben bunu buradan alırım.' Bildiğimiz gibi akciğerimiz 5 parçadan oluşuyor. Sol tarafta 2 parça, sağ tarafta 3 parça. Üstten büyük lobu aldı. Alttaki 2 küçük lob halen duruyor. Bütün lobu almasının nedeni de sirayet etmeden hastalığa erken müdahale etmek. Kötünün yanında bir şans... Benim için şans erken müdahale olması."

Bir iki ay nekahet dönemi geçireceğini aktaran Koçyiğit, bünyesinin normal yaşam için hazır olmadığını sözlerine ekledi.

Selim Soydan ise eşinin hastalık sürecinin zor geçtiğine dikkati çekerek, "Sağlık çok önemli. Hülya Hanım'ın dediği gibi Allah kimseyi sağlıkla sınamasın çocuklar. Çok zor bir şey." diye konuştu.