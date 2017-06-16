Sakarya’da tehlikeli gerginlik: Yüksek gerilim sürüyor

Edinilen bilgiye göre, Hendek ilçesinde sabah saatlerinde 2. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir fabrikada Suriyeli genç ile fabrika bölüm sorumlusu arasında bir tartışma çıktı. Tartışma sonrasında Suriyeli genç yanında getirdiği 10 arkadaşı ile bölüm sorumlusunun otomobiline taşlı ve sopalı saldırı düzenledi.

Meydana gelen olayda 2 kişi yaralanarak Hendek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşanan gerginlik sonrası olay gece saatlerinde ilçe merkezinde de devam etti. Hendekli grup ile Suriyeliler arasındaki gerginlik saatler ilerledikçe büyüdü. Olayların sürmesi üzerine Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet ekipleri ve çok sayıda polis ilçe merkezinde güvenlik önlemi aldı.

YÜZLERCE KİŞİ DARP ETTİ... EVLERE GİRDİ

Hendek ilçe merkezinde toplanan yüzlerce kişi gece saatlerinde yoldan geçen 6 Suriyeli sığınmacıyı darp etti. Ardından Suriyeli ailelerin kaldığı evlere yönelen kalabalık 3 eve zorla girerek içeride bulunanları darp etti.

KAVGALAR SÜRÜYOR

Ekiplerin sabaha kadar ilçe merkezinde devriye atacağı öğrenildi.

Yaşanan olayların içinde olduğunu söyleyen Emre Susuz isimli şahıs ise çok sayıda Suriyeli sığınmacıyı dövdüklerini pervasızca anlattı: "Sanayide Suriyeliler kavga çıkartmışlar, otomobillere saldırmışlar. Kadınlara da laf atıyorlarmış. Bizde bundan dolayı toplandık baya kişi, Suriyelileri gördüğümüz yerde dövdük. Burada mezbahane denilen bir yer var, oraya geçtik orada da çok sayıda Suriyeli dövdük. Daha sonrasında Hendek Meydanına geldik. Olaylar esnasında polisler geldi, jopla müdahale etti. 1-2 kişinin olay esnasında gözaltına alındığını duydum. Jandarma ve Çevik Kuvvet ekipleri geldi. Beklemeye devam ediyoruz."