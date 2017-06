Yurda dönüş sevinci

ABD'nin New York kentinde akciğer ameliyatı olan ve bugün Türkiye'ye döneceğini bildiren oyuncu Hülya Koçyiğit , "Cennet vatanıma ve sevdiklerime bir an önce kavuşabilmemin heyecanı içindeyim" dedi.New York'ta mayıs ayında akciğer ameliyatı olan ve başarılı bir tedavi süreci geçiren ünlü sinema sanatçısı Hülya Koçyiğit, bugün Türkiye'ye döneceğini açıkladı. Eşi Selim Soydan ile dün New York'tan saat 12.15'te THY uçağıyla hareket eden Koçyiğit, bugün Atatürk Havalimanı'na inecek.Koçyiğit, Türkiye'ye dönüşüyle şöyle konuştu:"Nihayet bu günleri gösteren Allah'ıma şükürler olsun. Cennet vatanıma ve sevdiklerime bir an önce kavuşabilmenin heyecanı içindeyim. Korku dolu günler geride kaldı. Şimdi hayata daha olumlu düşüncelerle sımsıkı sarılacağım. Allah bütün hastalara şifa versin."Koçyiğit, daha önce eşi Selim Soydan ile Central Park'taki yürüyüşü sırasında yaptığı açıklamada, "Şükrediyorum ve iyi ki diyorum böyle bir milletin evladıyım. Bu kadar vefalı, bu kadar içten, candan sevgisini gösteren bir milletin. Çok çok mutluyum" ifadelerini kullanarak bir an önce Türkiye'ye dönmek ve sevdiklerine kavuşmak istediğini söylemişti.