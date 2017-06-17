15 Temmuz yarışmasında geri sayım

Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve SABAH gazetesi sponsorluğunda Çekmeköy Belediyesi
'nce düzenlenen "İhanet ve Direniş" temalı Uluslararası Kısa Film Yarışması'nın başvuruları sona erdi. Yarışmanın finali, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde 13 Temmuz'da yapılacak. Yarışmada birinci 30 bin lira kazanacak, toplam 112 bin lira ödül verilecek. Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, yarışmayı SABAH'a değerlendirdi. Poyraz özetle şöyle dedi:
15 Temmuz aslında tam olarak anlaşılamadı. Anlasaydık çok daha fazla duygu besleyebilirdik. 15 Temmuz'u unutmamamız ve unutturmamız lazım. Belediye olarak, bireysel olarak ve ülke olarak mutlaka bu işin anlaşılabilmesi için bir şeyler yapmaya mecburuz. 249 şehidimize haklarını helal ettirmek için yapmamız lazım bunu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla bu etkinliği Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştiriyoruz. Yerel anlamda üst üste iki yıl Cumhurbaşkanlığı bünyesinde bu tarz bir etkinlik yapmak bizlere ayrıca gurur veriyor.
Turkuvaz Medya Grubu ve SABAH yanımızda oldu. Güzel bir çalışma oldu ve bu zamana kadar da yapılan çalışmaların içinde en iyilerinden biri. Rabbim ülkemize bir daha 15 Temmuzları, terör örgütlerinin faaliyetlerini yaşatmasın.
Bu çalışma, 15 Temmuz hain darbe kalkışmasının unutulmamasında ve gelecek nesillere daha iyi anlatılmasında büyük önem taşıyacak. Bu filmleri çeken gençler aynı zamanda ileride bu ülkenin yönetmenleri, senaristleri, sanatçıları olacak. Biz bu filmlerin tamamını bir CD haline getirip hem İstanbulumuza hem de ülkemize kazandıracağız. İnşallah sinemada da bu çalışmaları göstermeyi hedefliyoruz.