Adalet Teyze'nin evinden çıkmayan kalmadı

Kentte 2 gün önce gerçekleşen olayda Yenişehir Mahallesi 3. Sokak'ta bir apartmanın 8. katında ikamet eden ve psikolojik rahatsızlığı bulunduğu öne sürülen 54 yaşındaki Adalet Göçeli dairesinin giriş kapısının önünde karşı komşusu Namık İçeli'ye av tüfeğiyle rastgele ateş etti. Namık İçeli son anda eşinin iteklemesiyle olayı yara almadan atlattı. Bina sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisler, kendisini eve kilitleyen Adalet Göçeli'yi dışarı çıkmaya ikna edemeyince bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri ile özel harekat timleri gönderildi. Trafik ekipleri de apartmanın önünden geçen yolları araç trafiğine kapattı. 34 saat boyunca zaman zaman evinin balkonuna çıkan Adalet Göçeli sokakta bekleyen polislerle konuştu. Adalet Göçeli'nin balkondan atlama ihtimaline karşı itfaiye ekipleri apartmanın bahçesine balon yatak sererken, kadının evinin doğalgazı da kesildi.

ÖZEL HAREKAT OPERASYON YAPTI

Kendini eve kitleyen ve hiç kimseye kapıyı açmayan Adalet Göçeli'nin evine Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla saat 05.30 sıralarında operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürü Turan Aksoy'un katılımıyla gerçekleşen operasyonda özel harekat polisleri koçbaşı ile evin kapısını kırarak kadının uyuduğu sırada eve girdi.

KAMERA SİSTEMİYLE HERKESİ İZLEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Adalet Göçeli'nin evine giren polisler daha sonra sonra yaptığı incelemede çok sayıda farklı kitap ele geçirdi. Evinin balkonuna yerleştirdiği kamerayla dışarı da olan biten her şeyi evin içerisindeki bilgisayarından izlediği ortaya çıkan Adalet Göçeli'nin evinin dağınık olması da dikkat çekti. Polis ekipleri evde inceleme yaparken Göçeli'nin komşusuna ateş ettiği av tüfeğine de el konuldu. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi evde yapılan Göçeli'nin Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

Adalet Göçeli'nin ağabeyi Yakup Göçeli.,"Ben kız kardeşim hastaydı. Annemin vefatından sonra ilaçlarını içmeyi bıraktı. Kendisi şizofren hastası konuşurken normal konuşur insanlar hasta olduğunu anlamaz. Ama sonra akla hayale gelmeyecek şeyler söyler" dedi.

"GELİNİM OĞLUMUN VURULMASINI ÖNLEDİ"

Yakup Göçeli'nin konuşması sırasında kadının ateş ettiği Namık İçeli'nin babası Nait İçeli ile arbede yaşandı. İçeli,"Ailesi bununla ilgilenmiyor. Torunlarım bundan korkuyor. Ben oğlumun evine gelemiyor. Burada güvende değiliz. Karakola ve savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Babası karakola imza vermediği için hiçbir şey yapmadılar. İlgisiz alakası bir aile. Çocuğu böyle bırakmışlar ilacını içmeyince saldırganlaşıyor. Kapısından kamera var gelip geçen herkesi biliyor. Ona göre hal ve hareket takınıyor. Kapısının arkasında ya jop var, ya balta var. İnternetten bir tüfek almış ama biz tüfek olduğunu bilemedik. Saat 19.30'da olay oluyor. Asansöre binerken ateş ediyor. Gelinim oğlumu iterek vurulmasını önlüyor.