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Eskişehir'de elleri iple bağlı erkek cesedi bulundu

İHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 17.6.2017 15:06 Güncelleme Tarihi: 17.6.2017 15:12
Eskişehir'de elleri iple bağlı erkek cesedi bulundu

Eskişehir'de elleri iple bağlı vaziyette kanala atılmış bir erkek cesedi bulundu.

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Eskişehir'de elleri iple bağlı erkek cesedi bulundu
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