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Yaşam Haberleri
Eskişehir'de elleri iple bağlı erkek cesedi bulundu
Eskişehir'de elleri iple bağlı erkek cesedi bulundu
İHA
Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.6.2017
15:06
Güncelleme Tarihi: 17.6.2017
15:12
Eskişehir'de elleri iple bağlı vaziyette kanala atılmış bir erkek cesedi bulundu.
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