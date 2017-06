Rüşvetin belgesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her fırsatta dile getirdiği "bürokratik oligarşi"nin yalnızca Türkiye'de değil KKTC'de de yaşandığına dikkat çeken Taş Yapı'nın patronu Emrullah Turanlı, kendisinden nasıl rüşvet alındığını SABAH'a anlattı. Ercan Havalimanı'nın ihalesini alan Turanlı, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'nun kendisinden 11.5 milyon dolar istediğini, toplam 450 bin dolar gönderdiğini söyledi.Taş Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı, KKTC'deki tek havalimanı olan Ercan'ın ihalesini 4 yıl önce yap, işlet, devret modeliyle 250 milyon euro karşılığında 25 yıllığına aldı. Ünlü müteahhit, bir süre sonra kendisini kirli bir rüşvet çarkının içerisinde buldu. Eski Ulaştırma Bakanı olan ve mevcut hükümetin Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, havalimanının aylık 225 bin dolar olan denetim işinin İstanbul merkezli bir şirketin sahibi Ömer Elmas'a verilmesini istedi. Yıllık yaklaşık 11.5 milyon doları bulan bu talebe karşı çıkan Turanlı, "Ben kimseye rüşvet vermem" diyerek bakan Ertuğruloğlu'na bayrak açtı. Bakan baskı yapınca Turanlı, Elmas'ın şirketinin hesabına toplam 450 bin doları iki taksitte gönderdi. Dekonta da şu ifadeyi yazdırdı: "KKTC Ulaştırma Bakanlığı talimatına istinaden idare nam ve hesabına geri talep etme hakkı saklı kalmak kaydıyla protestolu ödeme." İhalesiz verilmesi istenen denetim işi KKTC'nin en ünlü ombudsmanı olarak kabul edilen Yüksek Yönetim Denetçisi Emine Dizdarlı'nın hazırladığı raporla netliğe kavuştu. Dizdarlı'nın raporunda, "Ercan Havalimanı inşaatının aylık 225 bin dolar, yıllık 11.5 milyon dolara ihalesiz bir şekilde verilmesi hukuka aykırıdır" denildi. KKTC'de yaşadığı sıkıntıların saymakla bitmeyeceğine dikkat çeken Turanlı, SABAH'a şunları anlattı:Hem siyasetçilerin hem de oradaki bürokratik oligarşinin Türkiye'yi nasıl 40 yıl kemirdiğine tanık oldum. Başkasından hakkım olmayan ne bir para isterim, ne de başkasına haksız para veririm. Şimdi, bu parayı ödemiyorum diye de bazı kişiler hakkımda gerçek olmayan söylentiler çıkarıp güya beni yıpratmaya çalışıyorlar. Bana 5 yıldır zulüm ediyorlar. Makineler geldi, gümrükten çekilmesine izin verilmiyor. Ercan ihalesini almamı bir türlü kabullenemediler. Yıllarca kendilerine bir hortum düzeni kurmuşlar. Bu düzeni bitirdiğim için bana kan kusturuyolar.'İki yıl önce yargıya gittim. Dava süreci sürerken dönemin Ulaştırma Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu makamına çağırıp, '11.5 milyon dolarlık denetim işini Ömer Elmas'a vereceksin' tehdidinde bulundu. Yanında, 'arkadaşım' dediği Elmas da vardı. 'Artık onunla muhatap olacaksınız. Bu parayı ödemezsen sana burada iş yaptırmam' dedi. Mimar ve avukat arkadaşlarım şahittir. 'Bunu imzalayacaksınız. Ayda 225 bin dolar istiyorum' dedi. 'Ben böyle bir sözleşmeyi imzalamıyorum' diyerek ayağa kalktım. Benden zorla para almak istediler. Ertuğruloğlu bakanlıktan gitti. Yeni bakan bize arazinin bir kısmını teslim etti. Çalışmalara başladık. Devlete bugüne kadar 120 milyon euro ödedim. 200 milyon euroluk yatırım yapıyorum. Geçen yıl KKTC'de vergi rekortmeni oldum. 10 milyon lira peşin vergi ödedim. Her yıl devlete 20 milyon euro ödüyorum. 40 yılda yaklaşık 1 milyar euro tutacak bu rakam.Rüşvet vermediğim için kıyameti kopardılar. Maliye, Ulaştırma ve Ekonomi bakanlıkları ayrı ayrı denetliyor. Türkiye'den de denetleniyoruz. Bu kadar yalan söyleyen biri sokakta yürümemeli. Bakan ahlak dışı bir davranış yapıp, yakalandı. Bunu kapatamaz. Belge ve şahitli, ispatlı delilleri mahkemeye sunduk, sunmaya devam edeceğiz. KKTC'nin en ünlü omdusmanının raporu haklılığımızın önemli bir delili. Havalimanını yaptırmamak için bakan ve bazı bürokratlar ellerinden gelen her türlü zorluğu çıkarıyor. Bunlar 40 yıl boyunca hem Türkiye'deki hem de KKTC'deki çocuklarımızın geleceğini yemişler. Kıbrıs halkına saygım sonsuzdur. Kimseye boyun eğmem.