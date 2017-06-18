12 yıl önce öldürülen kadının katil zanlıları eşi ve kayınvalidesi çıktı

Sivas'ta 9 Ocak 2005 tarihinde 80'inci Yıl Bulvarı'ndaki bir parkta, 32 yaşındaki Sevda Toper'in bıçaklanarak öldürüldükten sonra parçalanmış cesedi bulundu. Toper'in bıçaklanarak öldürüldüğü, bacağının ise vahşi hayvanlar tarafından parçalandığı tespit edildi. Sevda Toper cinayetinin aydınlatılması için olaydan 12 yıl sonra Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından özel bir ekip oluşturuldu.



*SEVDA TOPER'IN ESI MUHSIN TOPER

TUTUKLANDILAR

Yapılan fiziki ve teknik takipler sonucu, olayın şüphelileri olduğu iddiasıyla kadının eşi Muhsin T., kayınvalidesi Fatma Ö., kayınbiraderleri Fazlı T. ve Sinan Ş. Sivas'ta, diğer kayınbiraderi Zekariye T. ise Antalya'da gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden eşi Muhsin T., kayınvalidesi Fatma Ö. ve kayınbiraderi Zekeriya T. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer kayınbiraderleri Sinan Ş. ve Fazlı T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.