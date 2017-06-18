Bayram için otobüs biletleri tükendi

Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Genel Başkanı ve TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı Sektör Meclis Başkanı Mustafa Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okulların kapanmasının ramazana denk geldiğini belirterek, tatil hareketliliğin Ramazan Bayramı dolayısıyla bugün itibarıyla başladığını söyledi.

13 MİLYON YOLCU, 260 BİN SEFER, 600 MİLYON LİRALIK BİLET...

Bu hareketliliğin, 3 Temmuz'da sona ermesini beklediklerini anlatan Yıldırım, Ramazan Bayramı'nı da kapsayan yaklaşık 15 günlük sürede 13 milyon yolcunun taşınacağını dile getirdi. Yıldırım, "Otobüslerimiz 260 bin sefer yapacak ve 600 milyon liralık bilet satılacak. Biletler büyük ölçüde tükendi." diye konuştu.

Yıldırım, tatil boyunca hedeflediklerinden daha fazla yolcu taşınmasının otobüs firmalarını mutlu ettiğini belirterek, "Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca turizm otobüsleri ile ortak taşıma müsaadesi maalesef 23 Haziran itibarıyla geçerli oldu. Bu tarih biraz daha öne çekilirse daha fazla sefer yaparız ve vatandaşlarımızın ulaşım taleplerini yüksek ölçülerde karşılarız." ifadelerini kullandı.